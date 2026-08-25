Christian Cueva escogió al talentoso jugador que le falta al Alianza Lima de Pablo Guede

Alianza Lima está lejos de su mejor rendimiento. Para Christian Cueva, la solución está en este crack. Quien podría solucionar, varias cosas.

El momento futbolístico de Alianza Lima atraviesa por momentos de intensa exigencia deportiva. Con la necesidad de recuperar la solidez en la cancha, diversas opiniones en el entorno íntimo del club han comenzado a emerger sobre las piezas que podrían transformar el juego blanquiazul.

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Durante su reciente participación en el programa web Doble Punta, Christian Cueva sorprendió al nombrar directamente a la joya que considera clave. Para ‘Aladino’, la solución para darle mayor inventiva al cuadro victoriano está en casa: el volante juvenil Piero Cari.

Christian Cueva compartiendo con Piero Cari en amistoso local. (Foto: X).

El cruce reciente entre Sport Boys y la Sub-20

Actualmente vistiendo la camiseta de Sport Boys, Christian Cueva tuvo la oportunidad de ver en acción de cerca al joven mediocampista. Ocurrió en un partido amistoso donde la Selección Peruana Sub-20 enfrentó al cuadro rosado, encuentro en el que Cari sumó minutos y rivalizó directamente con el experimentado volante.

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Aquel choque fue suficiente para que el actual jugador chalaco terminara totalmente impresionado por las condiciones de la promesa aliancista. La visión de juego y la desenvoltura del juvenil marcaron una clara diferencia dentro de la cancha durante ese compromiso.

El talento indiscutible que pide minutos en Matute

Piero Cari ha demostrado condiciones técnicas sobresalientes que llaman la atención de los futbolistas de mayor experiencia. Cueva no dudó en elogiar la capacidad de control y la soltura que posee el centrocampista cada vez que le toca elaborar juego.

“Muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador”, manifestó el volante nacional. Sus palabras reabren el debate sobre las oportunidades que el juvenil debería tener bajo el mando técnico de Pablo Guede.

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Christian Cueva estuvo en temporadas pasadas con Alianza Lima. (Foto: X).

El factor mental para dar el salto definitivo

No obstante, Cueva también fue crítico y reflexivo sobre los aspectos que Cari debe corregir para afianzarse en el primer equipo. El mediocampista señaló que al juvenil le falta mayor temperamento y carácter comunicativo para soltarse por completo en el alto rendimiento.

“Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano”, aseveró el volante de Sport Boys, enfatizando la necesidad de una postura mucho más participativa en el campo.

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La solución necesaria para Alianza y la Selección Peruana

Para Cueva, el fútbol peruano exige una picardía especial que Cari posee de forma innata, pero que necesita exteriorizar sin ataduras. Esta cualidad no solo serviría para oxigenar el mediocampo de Alianza Lima, sino que proyecta al jugador directamente hacia el recambio generacional de la selección absoluta.

“Nosotros tenemos que ir a la criollada, somos jugadores criollos. Si eso lo instalamos en la selección peruana, la gente se va a ir soltando sin tanta presión y se va a ir creciendo”, concluyó el futbolista, respaldando el potencial de la joya victoriana.

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