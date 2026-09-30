Alianza Lima sumó un nuevo futbolista: horas antes de enfrentar en amistoso internacional a Palestino

Hoy desde las 8pm se estará jugando el Alianza Lima contra Palestino de Chile en Matute. Hay una cara nueva, para el conjunto de Pablo Guede.

El conjunto de Alianza Lima tiene programado medirse esta noche frente a Palestino de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro amistoso representa una prueba exigente para el cuadro dirigido por Pablo Guede durante esta pausa competitiva.

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La principal novedad en la delegación victoriana se dio a conocer durante las horas previas al pitazo inicial. El equipo blanquiazul quedó concentrado en un hotel del distrito de Miraflores con la inclusión de una cara nueva para el comando técnico.

D’Alessandro Montenegro estará de regreso en Alianza Lima. (Foto: X).

Retorno inesperado a la concentración victoriana

El periodista José Varela confirmó la presencia del futbolista D’Alessandro Montenegro en el grupo que esperará el compromiso internacional. “¡DICHO Y HECHO! Con D’Alessandro Montenegro, Alianza Lima ya se encuentra concentrado en Miraflores para el amistoso ante Palestino. Javier Mejía está en la cobertura para nuestro canal”, informó en sus redes sociales.

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La reincorporación del carrilero derecho se produce luego de haber atravesado un complejo expediente disciplinario por un tema de dopaje. Dicho antecedente lo mantuvo apartado de los entrenamientos y de las competencias oficiales del primer equipo durante varios meses.

El origen del expediente por dopaje

El problema surgió tras dar positivo en un control de dopaje en Paraguay durante la primera fase de la Copa Libertadores. Esta situación obligó a que el joven defensor de 23 años pausara sus actividades en el club blanquiazul.

Superadas las etapas de indagación y descargos correspondientes, Montenegro vuelve a figurar en la nómina de concentrados del estratega argentino. Su retorno le permite a Pablo Guede sumar una variante más en la zona defensiva para los próximos retos.

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Canal de transmisión y horario para ver el partido

Para los aficionados interesados en seguir el compromiso en directo, la transmisión del duelo estará a cargo de la señal oficial de L1 MAX (antes Liga 1 Max) en territorio peruano. Asimismo, la cobertura estará disponible vía streaming mediante las plataformas L1 Play y Fanatiz.

El pitazo inicial está pactado para las 8:00 p. m. (hora peruana) en el recinto de La Victoria, mientras que en Chile la transmisión arrancará desde las 10:00 p. m. Se espera que el comando técnico utilice este choque preparatorio para observar piezas y darle minutos al renovado plantel.

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