Alianza Lima vive horas de tensión antes de la Noche Blanquiazul 2026, ya que podría perder a una de sus piezas más importantes para el duelo ante Inter Miami. A pocos días del partido, todo indica que el volante ecuatoriano Fernando Gaibor no llegaría al encuentro por una lesión que lo viene afectando en los entrenamientos.

Publicidad

Publicidad

La posible baja genera preocupación en el comando técnico de del técnico Pablo Guede, quien contaba con Gaibor como uno de los ejes del mediocampo para enfrentar al equipo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Su experiencia y orden eran claves para sostener el ritmo en un partido de alta exigencia.

Si se confirma su ausencia, Alianza deberá rearmar la volante a último momento, una situación incómoda en la antesala de un evento que será seguido por todo el continente. El cuerpo médico continúa evaluando al jugador, pero el panorama no es alentador.

El encuentro del sábado 24 de enero en Matute será una vitrina internacional para los íntimos, por lo que cualquier ausencia pesa más de lo normal. Gaibor era una de las cartas fuertes para darle equilibrio al equipo frente a un rival de jerarquía mundial.

Publicidad

Publicidad

Fernando Gaibor entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Las bajas que tendrá Alianza Lima vs. Inter Miami

En tienda blanquiazul esperan hasta el último momento por la recuperación de Fernando Gaibor, aunque ya se manejan alternativas para reemplazarlo si finalmente queda descartado. Guede deberá tomar una decisión rápida para no alterar el plan de juego.

ver también Ya es oficial: el canal que transmitirá el Alianza Lima vs. Inter Miami y nadie se lo quiere perder

Con este panorama, Alianza no solo enfrenta a Inter Miami, sino también a la incertidumbre. La Noche Blanquiazul se acerca y cada detalle puede marcar la diferencia en una jornada que promete ser histórica.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima anunció su partido oficial con Inter Miami. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 8:00 PM en el estadio de Matute.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Fernando Gaibor es duda por lesión para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami.

El partido se jugará el sábado 24 de enero en el estadio de Matute.

El técnico Pablo Guede evalúa alternativas para enfrentar al equipo de Lionel Messi.

Publicidad