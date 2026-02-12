Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, se mostró sorprendido por el planteamiento que utilizó Alianza Lima en el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores, encuentro en el que el equipo paraguayo terminó logrando la clasificación y dejando fuera al conjunto blanquiazul en Matute.

El entrenador confesó que el cuerpo técnico de 2 de Mayo esperaba un desarrollo de partido completamente distinto, por lo que tuvo que realizar ajustes sobre la marcha al ver el comportamiento táctico del equipo peruano. “Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar”, señaló Ledesma tras el compromiso.

En esa misma línea, el técnico paraguayo reconoció que Alianza Lima no fue el rival que habían estudiado previamente, ya que mostró una propuesta más directa y menos asociativa de lo habitual, algo que incluso lo tomó por sorpresa dentro del campo de juego.

“Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza en ese sentido”, agregó Ledesma, dejando entrever que esperaba un equipo más enfocado en la posesión y la circulación del balón, pero encontró a un Alianza más vertical y pragmático.

El DT de 2 Mayo advirtió a Sporting Cristal

Además, el estratega de 2 de Mayo ya comenzó a proyectar lo que será la siguiente ronda de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Sporting Cristal, otro representante del fútbol peruano, y al que observa con un perfil distinto al mostrado por los íntimos.

“Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”, concluyó Ledesma, marcando que su expectativa es encontrarse con un rival más fiel al estilo histórico del país y con una propuesta más ofensiva y asociativa en la Fase 2 del torneo continental.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan este martes 17 de febrero desde las 7:30 PM en Paraguay. Luego, en la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, jugarán el martes 24 de febrero desde las 7:30 PM en el estadio Miguel Grau del Callao.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y la transmisión por internet de Disney+.

