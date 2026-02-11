Luego de eliminar a Alianza Lima por un global de 2-1 en la Fase 1 de la Copa Libertadores, el club paraguayo 2 de Mayo ya tiene definido su próximo reto internacional y será nada menos que frente a Sporting Cristal por la Fase 2 del torneo continental.

Publicidad

Publicidad

El primer partido de la serie se jugará el martes 17 de febrero a las 7:30 PM en el estadio Monumental Río Parapiti, en Paraguay, donde 2 de Mayo buscará hacer valer su localía tras dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol peruano.

La revancha será una semana después, el martes 24 de febrero también a las 7:30 PM, pero esta vez en el estadio Miguel Grau del Callao, escenario donde Sporting Cristal intentará imponer condiciones para quedarse con la clasificación.

Esta serie entre paraguayos y peruanos definirá al clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores, instancia previa a la entrada definitiva a la fase de grupos, por lo que ambos equipos se juegan gran parte de su temporada internacional.

Publicidad

Publicidad

2 de Mayo vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores

Para Sporting Cristal, este cruce representa su debut en la actual edición de la Copa Libertadores, con la obligación de avanzar ante un rival que llega con confianza luego de dejar en el camino a Alianza Lima en una llave muy disputada.

ver también Alianza Lima sentenciado ante 2 de Mayo: Brahian Ayala entró, remató el penal y puso el marcador 1-1 en Matute

Por su parte, 2 de Mayo se ha convertido en una de las sorpresas del torneo, ya que sin ser favorito logró superar la Fase 1 y ahora tendrá la posibilidad de seguir haciendo historia frente a otro club grande del Perú.

Publicidad

Publicidad

2 de Mayo venció a Alianza Lima y pasó a la Fase 2 de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol Libertadores)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan este martes 17 de febrero desde las 7:30 PM en Paraguay. Luego, en la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, jugarán el martes 24 de febrero desde las 7:30 PM en el estadio Miguel Grau del Callao.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y la transmisión por internet de Disney+.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El partido de ida será el 17 de febrero en el estadio Monumental Río Parapiti.

La revancha se disputará el 24 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao.

Publicidad