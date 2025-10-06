Eryc Castillo se cansó de las injusticias contra Alianza Lima y denunció a los árbitros peruanos

La tensión se ha apoderado del fútbol peruano a raíz de las explosivas declaraciones de Eryc Castillo, delantero de Alianza Lima, quien ha encendido la polémica al acusar directamente a los árbitros de la Liga 1 de parcialidad en sus decisiones, particularmente en contra de su equipo. Tras una dolorosa derrota que comprometió las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Clausura, Castillo no dudó en expresar su profunda frustración, señalando con vehemencia a la terna arbitral y cuestionando la aplicación del VAR.

Eryc Castillo cargó contra el arbitraje peruano

Este incidente se suma a un creciente coro de voces que exigen mayor equidad y transparencia en el campeonato peruano, poniendo bajo el escrutinio público a la Federación Peruana de Fútbol y a la CONAR. La contundencia de las palabras de Castillo, quien afirmó que “Los árbitros siempre dicen: ‘Ah, no, las de Alianza sí las veo, las otras no’. No seas malo”, resuena como un grito de injusticia y trato desigual en la revisión de jugadas cruciales. Estas declaraciones emergen en un momento sumamente delicado para el cuadro ‘blanquiazul’, que se encuentra en una intensa lucha por el liderato del Torneo Clausura.

Para la ferviente hinchada aliancista y para gran parte de la prensa deportiva, las palabras del jugador ecuatoriano no hacen más que validar las recurrentes quejas sobre la inconsistencia de las decisiones arbitrales, especialmente aquellas que involucran la intervención del VAR en partidos de alta trascendencia. La sensación de que Alianza Lima es perjudicado sistemáticamente por el arbitraje ha calado hondo, y las declaraciones de Castillo solo han servido para avivar esa percepción.

Eryc Castillo jugando la Copa Sudamericana. (Foto: X).

Alianza Lima sufrió bastante por el arbitraje

Las repercusiones de esta grave denuncia trascienden ampliamente los límites del terreno de juego. El mundo del deporte ha reaccionado de manera dividida, aunque la mayoría de expertos y comentaristas deportivos coinciden en que la denuncia de un jugador extranjero de la talla de Castillo pone de manifiesto un problema sistémico y arraigado en el arbitraje peruano. La presión sobre los entes rectores del fútbol, la FPF y la CONAR, ha escalado significativamente, exigiéndoles explicaciones claras, transparentes y, sobre todo, la implementación de medidas correctivas urgentes que garanticen la imparcialidad en cada encuentro.

La situación actual plantea interrogantes fundamentales sobre la calidad, la capacitación y la integridad de los árbitros que dirigen en la máxima categoría del fútbol profesional peruano. ¿Existe realmente un sesgo? ¿Hay falta de preparación? Estas son preguntas que los aficionados y la prensa exigen sean respondidas. El equipo, según las palabras del delantero ecuatoriano, se mantiene firme y enfocado en el trabajo arduo y constante, con el objetivo de superar todos los factores externos que puedan influir en su rendimiento, incluidos los errores arbitrales que, según su perspectiva, los han afectado.

