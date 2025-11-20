Paolo Guerrero y Pedro Aquino encendieron la polémica con tenso cruce: “Di arriba Alianza”

Segundos de tensión se vivieron durante la grabación del episodio de Paolo Guerrero en Alianza Lima TV. La iniciativa multimedia, que busca generar conexión entre el hincha y el futbolista de Alianza Lima, tiene la dinámica de acompañar a la personalidad por 24 horas para mostrar su día. Ahí es que todo sucedió entre Paolo Guerrero y Pedro Aquino en el estacionamiento de Matute.

Para entrar en contexto, Paolo Guerrero venía manejando cuando ingresó al estacionamiento de Matute. Pedro Aquino, hincha confeso de Sporting Cristal, lo saludó desde lejos, luego el ‘Depredador’ lo llamó de manera insistente.

Ya teniéndolo al frente, Paolo Guerrero retó a Pedro Aquino a decir: “Arriba Alianza”. Siendo una frase que iría en contra de su hinchaje, pues la ‘Roca’ es fanático de Sporting Cristal, el volante se negó.

Tras ello, Paolo Guerrero continuó insistiendo y lo presionó para que diga: “Arriba Alianza”. Pedro Aquino, por su lado, esquivó el conflicto, no dijo la frase y se retiró mientras ambos se reían en lo que parece una sonrisa más de incomodidad que de complicidad.

Los números de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Paolo Guerrero lleva 16 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. Repartidos en Liga 1 y Copa Libertadores, su mayor efectividad ha sido en el fútbol peruano y tiene un puntaje global de 7.00

Hay que mencionar que Paolo Guerrero es hincha de Alianza Lima y buscó hacerle una broma a Pedro Aquino, pues es conocido que el volante es hincha de Sporting Cristal, pero de igual forma siempre deja en claro su respeto por los colores blanquiazules.

Pedro Aquino festejando su gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Con este dato, y haciendo un cálculo por toda una temporada, el delantero se llevaría 600 mil dólares por año.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt. En ese sentido, el ‘Depredador’ tiene la intención de seguir una temporada más.

