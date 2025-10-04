Si hay un jugador que ha logrado unir al país entero, ese es Paolo Guerrero. Un delantero que a punta de entrega, ganas y goles se supo ganar el cariño del hincha que gritó cada uno de sus tantos con la Selección Peruana. Pero como todo en esta vida, tiene que llegar a su final y su carrera está muy pronto a terminar de forma oficial.

El actual goleador de Alianza Lima se confesó y dio a conocer la fecha de su retiro. Esto es algo que ya muchos están deseando, sobre todo los que consideran que ya no está a nivel de la Liga 1 para continuar. Pero cada fin de semana con entrega y goles demuestra lo contrario. No obstante, sabe que está próximo a llegar el día de colgar los chimpunes.

Paolo Guerrero (Foto: Getty).

¿Cuándo se va a retirar Paolo Guerrero?

En una entrevista con el medio Nativa, el delantero nacional habló de todo un poco. Pero se le hizo la consulta sobre su retiro y este no dudó en contestar con la verdad. Si bien sigue estando en un buen nivel, también es cierto que las lesiones lo están perjudicando. Por esa razón sabe que para el 2026 ya es hora de dejar el manto de goleador a los más jóvenes.

“Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Ese es mi idea”, fueron las contundentes palabras del ‘Depredador’ que ya tiene decidido que solo tiene la opción de una temporada más.

“Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar, ¿no? Lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año (2026) y después en cerrar de buena manera”, sentenció Paolo.

Con estas declaraciones es probable que en Alianza Lima estén haciendo un plan para el próximo año. En este caso no se sabe si Paolo Guerrero seguirá junto a Hernán Barcos para la siguiente campaña. Ambos han sido los máximos goleadores del equipo ‘íntimo’ y hoy son figuras descollantes del equipo. Por lo que es posible que ambos busquen retirarse juntos intentando levantar un nuevo título con los victorianos.

Paolo Guerrero celebrando (Foto: Alianza Lima).

Los números de Paolo Guerrero este 2025

Esta temporada Paolo Guerrero ha sido considerado como un jugador que por lo general rota en la delantera con Hernán Barcos. Néstor Gorosito muchas veces hizo de poner a uno en un partido, mientras que en el otro juego intercambió los roles para que puedan tener actividad cada uno.

En total fueron 30 los partidos que ha jugado el ‘Depredador’ este año, convirtiendo 11 goles y 1 asistencia en 1689 minutos. Números que lo dejan por debajo del ‘Pirata’ que consiguió 13 tantos y 5 asistencias en 40 partidos disputados.

