Alianza Lima pierde 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco y se hunde en la profunda crisis por Liga 1

Alianza Lima sufrió una nueva derrota por 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco este día domingo 5 de octubre de 2025, en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este revés, en condición de visita, complica las aspiraciones blanquiazules de luchar por el título del Clausura, alejándolos de la cima de la tabla y desaprovechando puntos cruciales en un momento decisivo.

A pesar de la preocupación generada por esta derrota, Alianza Lima se mantiene en el quinto lugar del Torneo Clausura con 18 puntos. En la Tabla Acumulada, el equipo victoriano ocupa una sólida tercera posición con 55 puntos, lo que es fundamental para asegurar un cupo directo a las finales o a torneos internacionales. La prioridad ahora es retomar la senda del triunfo y cerrar la temporada de la mejor manera.

Alianza Lima pierde 2-1 ante Alianza Universidad. (Foto: X).

El próximo desafío para Alianza Lima será como local en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”) contra Sport Boys Association. Este encuentro, programado para el jueves 16 de octubre a las 8:00 PM (hora de Perú), representa una oportunidad clave para el equipo de recuperar la moral, mejorar su posición en el Clausura y contar con el apoyo de su hinchada en casa.