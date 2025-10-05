Alianza Lima pierde 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco y se hunde en la profunda crisis por Liga 1

Alianza Lima sufrió una nueva derrota por 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco este día domingo 5 de octubre de 2025, en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este revés, en condición de visita, complica las aspiraciones blanquiazules de luchar por el título del Clausura, alejándolos de la cima de la tabla y desaprovechando puntos cruciales en un momento decisivo.
A pesar de la preocupación generada por esta derrota, Alianza Lima se mantiene en el quinto lugar del Torneo Clausura con 18 puntos. En la Tabla Acumulada, el equipo victoriano ocupa una sólida tercera posición con 55 puntos, lo que es fundamental para asegurar un cupo directo a las finales o a torneos internacionales. La prioridad ahora es retomar la senda del triunfo y cerrar la temporada de la mejor manera.
El próximo desafío para Alianza Lima será como local en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”) contra Sport Boys Association. Este encuentro, programado para el jueves 16 de octubre a las 8:00 PM (hora de Perú), representa una oportunidad clave para el equipo de recuperar la moral, mejorar su posición en el Clausura y contar con el apoyo de su hinchada en casa.
Publicidad
Publicidad
¡FINAL DEL PARTIDO!
Alianza Universidad de Huánuco gana el partido por 2-1. Situación complicada para Alianza Lima. Agradecemos a todos nuestros seguidores, por habernos acompañado en esta oportunidad. Hasta otro momento.
96': FALTA PARA ALIANZA LIMA
Miguel Trauco recibe un golpe cerca del área rival.
94': DESORDEN EN ALIANZA LIMA
Intenta atacar bajo cualquier situación. La defensa de Alianza Universidad de Huánuco se mantiene firme.
92': INCREÍBLE SITUACIÓN
Alianza Universidad hace un cambio inesperado. Paolo Fuentes es sacado porque no tenía una nueva camiseta, la suya terminó rota.
91': LA TUVO ALIANZA LIMA
Centro de Josué Estrada, pero no puede anotar Paolo Guerrero. Saldrá jugando Alianza Universidad.
Publicidad
Publicidad
¡TIEMPO ADICIONAL!
Seis minutos extras habrán en el partido.
86': FALTA DURA
Canela de Alianza Universidad es empujado por Miguel Trauco.
84': ALIANZA LIMA VA CON TODO
Está jugando largo para vulnerar la defensa de Alianza Universidad. Pero cuenta con pocos recursos.
81': FALTA CONFIRMADA
Joffre Escobar intentó encarar a Carlos Zambrano. Terminó en un tiro libre a favor de Alianza Universidad.
79': FRUSTRACIÓN EN ALIANZA LIMA
No encuentra las oportunidades para poder progresar en ofensiva. El cuadro íntimo está muy apresurado en su último toque.
Publicidad
Publicidad
76': DURA ENTRADA
Guillermo Enrique comete una falta contra Joffre Escobar, que gana un tiro libre a su favor.
74': SE LA PERDIÓ ALIANZA LIMA
Buen servicio desde el tiro de esquina. No pudo darle dirección final a su cabezazo Paolo Guerrero.
73': LA TUVO MIGUEL TRAUCO
Intentó de media distancia el futbolista de Alianza Lima. Responde bien Ítalo Espinoza con una tremenda intervención, lanzándola al córner.
71': POSIBLE MANO
Balón largo en el área de Alianza Universidad, los jugadores de Alianza Lima reclaman. Siendo esto, un momento de para por el partido.
69': SITUACIÓN PELIGROSA
Alianza Lima y Alianza Universidad están golpeándose sin balón.
Publicidad
Publicidad
65': INTENTA ALIANZA LIMA
Se defiende de los balones largos Alianza Universidad. Intenta por todos los medios, los dirigidos por Néstor Gorosito.
62': LO QUE SE FALLÓ YORLEYS MENA
Gran jugada en ofensiva de Alianza Universidad. Definición final del capitán, quien la mandó afuera.
60': ALIANZA LIMA EN PROBLEMAS
Tiene que reconformarse en la cancha después de la expulsión de Hernán Barcos. Con 10 futbolistas parece complicado, tranquilizarse en principio.
55': SITUACIÓN PELIGROSA
Hernán Barcos recibe tarjeta roja después de una falta contra Paolo Fuentes. Expulsado el capitán de Alianza Lima.
53': PEGA AHORA ALIANZA UDH
Carga contra Kevin Quevedo, que genera una amonestación contra Joffre Escobar. Atacante ecuatoriano.
Publicidad
Publicidad
50': ALIANZA LIMA BUSCA DESPERTAR
Después del tanto 2-1 en su contra. Quiere controlar la pelota, para hacer diferencia y conseguir el empate inmediatamente.
¡GOL DE ALIANZA UNIVERSIDAD!
Gran pase de Marcos Lliuya, servicio para Yorleys Mena. Siendo el tanto para el local. Es el 2-1 para Alianza Universidad.
Tweet placeholder
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Se movió el balón para la parte complementaria en Huánuco.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Pitazo para el entretiempo, el partido entre Alianza Universidad y Alianza Lima sigue 1-1.
50': COMPLETAMENTE DESVIADO
Guillermo Enrique probó de larga distancia, pero su remate no tiene peligro ningún.
Publicidad
Publicidad
¡GOL DE ALIANZA LIMA!
Otro gran servicio de Sergio Peña, al espacio de Eryc Castillo. Quien anota en primera instancia... Pero finalmente cobra el juez principal una posición adelantada, por confirmación del VAR.
45': BAJARON LA INTENSIDAD
Mientras están disputando ambos equipos el balón. Se jugarán cuatro minutos extra.
42': NUEVA TARJETA AMARILLA
Campodonico comete una falta contra Renzo Garcés. El atacante de UDH, golpea al defensa central de Alianza Lima.
40': FALTA CONTRA KEVIN QUEVEDO
Yorleys Mena corta una jugada en ofensiva de Alianza Lima. Siendo amonestado el capitán del cuadro huanuqueño.
38': LEVANTÓ LA CABEZA
Alianza Lima con este empate, termina siendo ahora protagonista. Se quedó en defensa Alianza UDH con un mar de dudas.
Publicidad
Publicidad
¡GOL DE ALIANZA LIMA!
Llegó el empate del equipo de Néstor Gorosito. Definición perfecta de Eryc Castillo, tras un servicio preciso de Sergio Peña.
34': NO HAY PRECISIÓN
Alianza Lima no sale de sus problemas con la pelota, pierde ante Alianza Universidad. Y no hay señales de un ataque prometedor.
30': NO GENERA PELIGRO
Alianza Universidad de Huánuco mueve a placer el balón. Siendo expuesto en este caso, el cuadro íntimo porque no agarra el dominio del cotejo, cuando pierde por 1-0.
27': INTENTAN LOS ÍNTIMOS
Alianza Lima con pases en profundidad, busca tener potencia y efectividad. Pero no hay precisión, saliendo muy largos los servicios.
24': PROBÓ DE LARGA DISTANCIA
Kevin Quevedo intentó con un disparo fuerte. Baja tarde la pelota, se marcha por encima el intento de Alianza Lima.
Publicidad
Publicidad
22': SE HACE DOMINADOR
Alianza Universidad después del empate de Alianza Lima que no subió al marcador por posición adelantada de Hernán Barcos. Maneja la pelota a su placer, siendo todavía peligroso.
18': LA TUVO ALIANZA LIMA
Buen servicio de Sergio Peña, para Alan Cantero que no define correctamente. Era el empate del cuadro íntimo ante Alianza UDH.
¡ASÍ FUE EL GOL DE ALIANZA UDH!
El momento de la definición de Joffre Escobar.
Tweet placeholder
¡GOL DE ALIANZA LIMA!
Llegó el empate de Hernán Barcos, tras un pase de Sergio Peña en profundidad. Lastimosamente, fue anulado por posición adelantada finalmente.
6': DUEÑOS DEL PARTIDO
Alianza Lima no encuentra la pelota, y el conjunto de Huánuco está siendo el claro dominador por ahora.
Publicidad
Publicidad
4': PROBLEMAS EN CANCHA
Discusión entre Yorleys Mena y Guillermo Enrique. Después de una falta en ataque del capitán de Alianza Universidad.
¡GOL DE ALIANZA UNIVERSIDAD!
Joffer Escobar pone el primero para el cuadro local. Venció al portero Guillermo Viscarra.
1': SALIÓ CON TODO
Alianza Universidad jugó largo con su capitán Yorleys Mena. Quien intentó rematar. Sale Alianza Lima desde la defensa.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el Alianza Universidad de Huánuco vs. Alianza Lima.
¡MINUTO DE SILENCIO!
Con motivos de una campaña contra la violencia y el respeto por el juego.
Publicidad
Publicidad
¡EL LOCAL ASÍ FORMARÁ!
Alianza Universidad enfrenta con este equipo ante Alianza Lima: Espinoza; Mendieta, Gut, Fuentes, Gómez; Vásquez, Lliuya, Ascues, Campodónico; Escobar y Mena. DT: R. Mosquera.
¡LOS EQUIPOS EN EL CAMPO!
Ambos cuadros están listos para este importante partido. Buscarán los tres puntos, tanto Alianza Universidad UDH y Alianza Lima.
¡SIN MIEDO AL ÉXITO!
Roberto Mosquera, como entrenador de Alianza UDH, calentó la previa de este cotejo contra Alianza Lima: "No me preocupa (el descenso), yo voy a estar preocupado hasta el última día del partido. Así se salve de la baja antes, la preocupación es la misma: jugar bien. A través de eso, ganar, y cuando no se puede jugar bien, correr el doble para poder ganar. La responsabilidad no depende de dónde está el puntaje del equipo, sino en que todo tenemos una forma de ver el fútbol. Esto no se borra ni ganando ahora, que queremos hacerlo".
¡TENEMOS UN GRAN MARCO ESTA TARDE!
Alianza Lima con su hinchada, hace pesar su popularidad en la ciudad donde hace de local el Alianza Universidad de Huánuco.
¡ESTAMOS A NADA DEL PARTIDO!
Alianza Lima sale con todo para jugar contra Alianza Universidad en Huánuco. Duelo que abre la jornada de Liga 1, este domingo 5 de octubre.
Publicidad
Publicidad
¡COMO LO AVISAMOS!
Alianza Lima tiene este once titular contra Alianza Universidad de Huánuco. No se guarda nada Néstor Gorosito.
¡HOY TENEMOS MUCHO FÚTBOL!
Alianza Lima en su visita contra Alianza Universidad de Huánuco, es la apertura de un día con muchos partidos de Liga 1.
¡ONCE TITULAR DE ALIANZA LIMA!
Hoy el equipo estelar de Néstor Gorosito, estará formando de la siguiente manera contra Alianza UDH: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés , Trauco; Aquino, Peña, Cantero; E. Castillo , Quevedo y Barcos. (Foto: Gerson Cuba).
¡ASÍ SE VIVIÓ LA PREVIA DEL PARTIDO!
El hincha de Alianza Lima es local en cualquier ciudad del Perú. Lo demostró ayer por la noche, en el famoso banderazo.
Tweet placeholder
¡NOVEDADES EN ALIANZA UNIVERSIDAD!
El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, comentó en su cuenta de Twitter la situación que vivirá el cuadro local contra Alianza Lima: "3 bajas de Alianza Universidad de Huanuco ante Alianza Lima: Aldair Perleche sufrió una lesión, un desgarro colateral. Edson Aubert está expulsado. Jack Durán no está convocado por decisión técnica. Y juega con la camiseta conmemorativa de Huánuco".
Publicidad
Publicidad
¡ALIANZA UDH CONFÍA EN LO SUYO!
El cuadro de Roberto Mosquera no le tiene temor al reciente participante de Copa Sudamericana 2025: Alianza Lima. Piensa solamente en el triunfo por este duelo de Liga 1.
¡UNA JORNADA DE MUCHO FÚTBOL!
Alianza Lima visita al cuadro huanuqueño, en un horario familiar y popular. Seguramente será local en las tribunas, por la cantidad de hinchas que tiene en el país.
Tweet placeholder
¡BIENVENIDOS TODOS AL PARTIDO!
Aquí tendrás todos los detalles del Alianza Universidad vs. Alianza Lima por Liga 1.
Periodista deportivo con más de 9 años de experiencia en el mundo de los medios de comunicación, una trayectoria que abarca medios radiales, digitales, entre otros. Formado en San Ignacio de Loyola, junto a la inmediatez de la radio, hoy se desempeña como redactor de Bolavip y panelista deportivo en programas emitidos a través de YouTube. Un verdadero apasionado del minuto a minuto, especializado en Universitario, Alianza Lima, la Selección Peruana y el fútbol internacional.