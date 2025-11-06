Gustavo Zevallos explicó por qué Pedro Aquino firmó por Alianza Lima y no volvió a Sporting Cristal: “Nunca tuvimos interés”

Uno de los fichajes más importantes de la Liga 1 2025 fue sin duda alguna Pedro Aquino. Cuando muchos pensaron que su único lugar en el fútbol peruano estaba situado en Sporting Cristal, sorprendió firmando por Alianza Lima a modo de préstamo hasta mediados del año 2026. Ahora, luego de varios meses después de que arribó a La Victoria, desde la directiva rimense explicaron y dieron detalles del verdadero motivo por el que nunca fueron en la búsqueda de la contratación.

Fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, quien habló del tema y no dudó en señalar que efectivamente Pedro Aquino es un jugador de la casa ya que se formó futbolísticamente en la institución celeste, pero que en el último mercado de pases del torneo local no estuvo en la mira del área deportiva. ¿El motivo? La actual plantilla liderada técnicamente por el profesor Paulo Autuori ya contaba y sigue contando con opciones muy interesantes en el mediocampo.

“Es un jugador formado en el club, pero nunca mostramos interés por él porque en ese sector teníamos a Cazonatti, Távara, Caparó y Pretell. ¿Dónde iba a jugar Aquino? Tiene un presupuesto diferente a lo que manda el marco del Perú. No es que nos lo hayan quitado de la mano, sino que el interés nunca lo tuvimos”; enfatizó Gustavo Zevallos en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ respecto a la realidad que se presentó con ‘La Roca‘.

La declaración de Pedro Aquino que luego causaría ruido en los hinchas de Sporting Cristal

Si bien ha quedado clarísimo que desde Sporting Cristal no tuvieron interés en contar con los servicios de Pedro Aquino a mitad de la presente temporada 2025 cuando ya se sabía que no continuaría en Santos Laguna de la Liga MX, una declaración por parte del volante luego fue tomada como una especie de traición para los hinchas celestes al haber quedado más que confirmado, supuestamente, que su lugar en el fútbol peruano era La Florida y nada más.

“Soy hincha a muerte de Cristal. Salí de ahí y estoy muy agradecido de todo lo que me ha podido dar en mi carrera. Espero que mi regreso sea en algún momento, pero claro, ya saben, es Cristal o nada”; comentó ‘La Roca’ en el pasado mes de mayo en las instalaciones de Videna y con lo cual podemos decir que luego fue testigo de cómo sus mismas palabras tuvieron que cambiar drásticamente al verse hoy en día con camiseta de Alianza Lima.

¿Pedro Aquino hubiese sido titular y referente en el esquema de Paulo Autuori?

Sí es importante tener en cuenta que actualmente Sporting Cristal cuenta con varias opciones en el mediocampo, a excepción de Gustavo Cazonatti que sigue en proceso de recuperación y lo más probable es que vuelva a competir en el año 2026. Luego, de todas maneras Pedro Aquino se habría ganando un lugar de relevancia en las planificaciones de Paulo Autuori ya que, además de ser un tremendo volante, en liderazgo y ejemplo iba a ser clave para la interna del grupo. Por ese lado no hay duda alguna de que hubiera sido un fichaje top.

Fuente: Sporting Cristal

