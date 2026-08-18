El doping de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima: los detalles y cómo va su caso

El positivo del lateral derecho se dio en una prueba hecha en Copa Libertadores. Desde entonces, no ha vuelto a ser convocado por Pablo Guede y hasta se entrena por separado.

Durante las últimas horas trascendió en redes sociales que el lateral derecho de Alianza Lima, D’Alessandro Montenegro, dio positivo en un control antidoping realizado en un partido de la Copa Libertadores 2026 a inicios de temporada. Se esperan los resultados de una contraprueba para determinar qué pasará con el futbolista, aunque el panorama no es bueno. Desde el club, han intentado mantener esta situación en total reserva.

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D’Alessandro Montenegro supo participar en los primeros partidos de la temporada de Alianza Lima. De hecho, llegó a ser titular en el partido de ida de la primera fase ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. Para el duelo de vuelta, fue suplente y no ingresó. Se cree que durante uno de estos partidos dio positivo en un control antidoping realizado por Conmebol.

Fue así como desde ese partido de vuelta por Libertadores el pasado 11 de febrero (jugó 13 minutos ante Sport Huancayo y fue suplente ante Comerciantes Unidos por Liga 1) no volvió a entrar en ninguna convocatoria del cuadro blanquiazul dirigido por Pablo Guede. Su situación empezó a aclararse en las últimas horas con esta situación, que le puede provocar una sanción importante.

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En una entrevista con Full Deporte con Eddie Fleischman por Radio Ovación, Jhonny Baldovino, asesor legal de Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú), confirmó que D’Alessandro Montenegro dio positivo y el proceso lo lleva a cabo Conmebol.

“Estos procesos deberían ser privados pero a veces hay periodistas que no respetan el tema y exponen a las personas involucradas. Él ya tuvo una audiencia, fue suspendido preventivamente mientras seguía el proceso, fue suspendido me parece en marzo. El proceso se lleva ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol, Alianza lo está apoyando en todo. (…) No era un anabólico, me parece que era clembuterol”, informó.

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Los detalles del doping de D’Alessandro Montenegro

Tal como trascendió y se pudo confirmar en Bolavip Perú con allegados a Alianza Lima, D’Alessandro Montenegro ha dado positivo en un control antidoping realizado durante la Copa Libertadores. La sustancia prohibida no ha sido confirmada, pero sí es un hecho que no ha vuelto a ser tenido en cuenta en el club por esta razón.

Según alegan fuentes allegadas a la institución, el jugador de 23 años habría tomado una sustancia prohibida producto de un presunto tratamiento que habría realizado a inicios de año por una lesión que venía arrastrando de su paso por ADT.

Cabe recordar que Alianza Lima fichó a Montenegro a inicios de este año. Según se pudo saber, para evitar que la operación para su llegada al club se caiga (por la lesión mencionada), se habría realizado un tratamiento, recomendado por algún médico, en el cual sin dolo ni malicia habría ingerido una sustancia prohibida. Esto es lo que habría provocado el positivo en el control antidopaje.

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Por esta situación y, con conocimiento del club por el caso, el lateral derecho fue apartado del plantel y lleva varios meses entrenándose por su cuenta. Desde el club han tratado de mantener su situación en reserva.

Por tal motivo, Alianza no ha efectuado ningún tipo de comunicado al respecto, al menos hasta que se confirmen los resultados de la contraprueba. Se presume que éstos se puedan conocer en los próximos días y, allí, el club tome una nueva decisión.

D’Alessandro Montenegro se enfrenta a una grave sanción

De acuerdo al Reglamento de Conmebol en casos de doping, la sanción para un jugador puede ser de hasta 4 años de suspensión, según el artículo 20. Dependiendo del tipo de caso, puede rebajarse o eliminarse el período de castigo, en caso de que se compruebe que el jugador ingirió tal sustancia de manera no intencional, accidental o si hubo una contaminación (artículos 22, 23 y 24).

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Montenegro podría enfrentar una sanción de 4 años (Conmebol).

Lo cierto es que D’Alessandro Montenegro se enfrenta a una sanción severa, a menos que compruebe que su ingesta no fue intencional. Será un caso difícil y por el cual, estará, un largo tiempo fuera de los terrenos de juego, con sanciones que pueden apuntar a los 3 o 6 meses o un máximo de 2 años dependiendo de lo que determinen los Tribunales de Conmebol.

¿Alianza Lima será sancionado por el caso de doping de su jugador? La respuesta es NO. Al ser un caso aislado, el castigo será de manera individual, es decir, sólo para el futbolista.

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Según el artículo 33 del mencionado reglamento, Distinto sería el caso si hubiese uno o más jugadores que hayan dado positivo, pero esto no es así. Por ende, el club peruano solo perderá al futbolista por el tiempo en que se determine su sanción.

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