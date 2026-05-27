Jairo Concha dio la solución para que Universitario salga de la crisis tras el fracaso de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada luego de quedar en el último lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, resultado que lo dejó eliminado no solo del certamen principal, sino también sin la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana, profundizando la sensación de crisis deportiva en el club crema.

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El mal presente del equipo ha sido arrastrado a lo largo del año, pasando por distintos procesos técnicos con Javier Rabanal, luego con el interinato de Jorge Araujo y finalmente con la llegada de Héctor Cúper, sin que ninguno logre revertir el rendimiento del plantel en competencias oficiales.

En medio de este panorama complicado, uno de los referentes del mediocampo crema, Jairo Concha, decidió romper su silencio y dirigirse a los hinchas a través de sus redes sociales, reconociendo la magnitud del momento que vive el club y la obligación de una autocrítica profunda.

“Es un momento duro que no me imaginaba estar pasando a esta altura de la temporada porque nos preparamos pensando en lograr los objetivos del club en este semestre y no logramos ninguno”, expresó el volante en su cuenta de Instagram, reflejando la frustración interna del plantel de Universitario de Deportes.

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Jairo Concha dolido tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores. (Foto: Gett Images)

Jairo Concha pide reacción inmediata en Universitario

El mediocampista también hizo un llamado directo a la autocrítica dentro del grupo tras la eliminación en la Copa Libertadores, dejando en claro que el equipo debe identificar sus errores para intentar cambiar el rumbo en lo que resta de la temporada.

“Este equipo se ha levantado muchas veces de situaciones difíciles y esta no será la excepción, sigan confiando en nosotros que daremos todo para revertir este mal momento”, añadió Jairo Concha, enviando un mensaje de esperanza a la hinchada de Universitario de Deportes pese al duro presente deportivo.

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Jairo Concha festejando uno de sus goles con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Apertura?

Universitario vuelve a jugar este sábado 30 de mayo ante Sport Huancayo en el estadio Monumental desde las 8:00 PM y por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto vale actualmente Jairo Concha?

Jairo Concha vale 1,60 millones de euros a sus actuales 27 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes culminó eliminado de todo torneo internacional al quedar último del Grupo B.

El proceso crema ha acumulado tres entrenadores: Rabanal, Araujo y el actual Héctor Cúper.

El mediocampista Jairo Concha emitió una autocrítica vía Instagram tras la eliminación en la Libertadores.