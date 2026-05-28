Tabla de posiciones de la Copa Libertadores: así va Sporting Cristal en el Grupo F

Sporting Cristal se juega su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores en la última fecha del Grupo F.

Este jueves 28 de mayo se define por completo el Grupo F de la Copa Libertadores y Sporting Cristal llega con opciones reales de seguir con vida a nivel internacional. La última fecha será determinante para conocer qué clubes avanzan a octavos de final, cuál irá a los Play-offs de la Copa Sudamericana y quién quedará eliminado.

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Actualmente, la tabla tiene a Cerro Porteño como líder con 10 puntos, seguido por Palmeiras con 8, mientras que Sporting Cristal suma 6 y cierra Junior de Barranquilla se queda con 4 unidades.

La jornada final tendrá dos partidos claves: Cerro Porteño recibirá a Sporting Cristal en Paraguay, mientras que Palmeiras enfrentará a Junior de Barranquilla en Brasil, encuentros que definirán completamente el destino del grupo.

El escenario para Sporting Cristal es claro: si gana en Paraguay asegurará como mínimo el tercer puesto y podría incluso clasificar a octavos de final dependiendo de lo que suceda entre Palmeiras y Junior de Barranquilla.

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Sporting Cristal aún pelea por seguir en torneos Conmebol

En caso Sporting Cristal empate ante Cerro Porteño, el cuadro celeste asegurará automáticamente el tercer lugar del grupo y su clasificación a los Play-offs de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, si Sporting Cristal pierde en Paraguay, quedará obligado a esperar que Junior de Barranquilla no consiga una victoria ante Palmeiras, ya que cualquier triunfo colombiano podría dejar eliminado al conjunto peruano de toda competencia internacional.

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Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, sosteniendo el escudo de Palmeiras. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal vuelve a jugar este domingo 31 de mayo a las 5:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Cienciano y en cotejo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal?

Sporting Cristal y Hernán Barcos están en negociaciones para que el delantero se sume como refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú. Entonces, sí es probable que fiche por el cuadro celeste, pero todavía no es oficial.

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Datos claves

Sporting Cristal define hoy, jueves 28 de mayo, su futuro en la Copa Libertadores.

El grupo tiene como líder a Cerro Porteño con 10 puntos, seguido por Palmeiras con 8.

Una victoria o un empate ante Cerro Porteño asegurará la continuidad internacional de Sporting Cristal.