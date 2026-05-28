“Es momento del gracias”: hinchas de Sporting Cristal exigen la salida de Zé Ricardo tras perder ante Cerro Porteño

Sporting Cristal se despidió de la Copa Libertadores 2026 de la peor manera y el nombre de Zé Ricardo genera malestar en los hinchas. Lo quieren fuera ya mismo.

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Cerro Porteño en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Estadio La Nueva Olla de Asunción fue testigo de un equipo rimense inofensivo e inerte en todo sentido que en estos momentos tiene en Zé Ricardo a uno de los protagonistas negativos más relevantes que genera un enorme malestar entre todos los hinchas.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

No es la primera vez que Sporting Cristal consigue un resultado adverso dejando mucho qué desear en el trámite de un duelo. Tanto en el ámbito local como en el internacional, los celestes siguen decayendo en rendimiento y las decisiones de Zé Ricardo tienen mucho que ver. A raíz de dicha situación es que distintos mensajes en redes sociales piden su salida inmediata del club.

“Es momento del gracias Zé Ricardo por todo, despídelo y contrata a Costas”, “Zé Ricardo no debe continuar más, por muy poco echaron a Moreira. Se necesita un líder en el camerino. Es hora de traer al último capitán a Jorge ‘El Piki’ Cazulo”, y “Horrible partido y peor el planteamiento de Zé Ricardo que también debería irse. Tiene un saldo negativo”; son las reacciones de los hinchas celestes.

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Fuente: ‘X’.

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Recordemos que Zé Ricardo llegó a Sporting Cristal para reemplazar a Paulo Autuori a inicios del pasado mes de abril, es decir que en menos de 3 meses podría decirle adiós al cargo de entrenador. Eso sí, por ahora no existe ningún indicio de que la directiva vaya a tomar la decisión de cesarlo, así que veremos si es que en las próximas horas se conoce de un respaldo o no hacia este proceso.

¿El adiós de Zé Ricardo podría darse en el próximo partido de Sporting Cristal?

Tras la derrota consumada el día de hoy frente a Cerro Porteño en Paraguay, resultado que curiosamente coloca a Sporting Cristal en los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 al haber quedado tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026, ahora los rimenses se alistan para disputan la última fecha del Torneo Apertura que será frente a Cienciano en la ciudad del Cusco.

Sporting Cristal visitará a Cienciano el próximo domingo 31 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y sin duda alguna será un escenario bastante complejo. Teniendo en cuenta que los cerveceros están en el puesto 11 del campeonato con tan solo 19 puntos de 48 posibles, una nueva caída podría alejar a Zé Ricardo del primer equipo pensando en el segundo semestre.

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Fuente: Sporting Cristal.

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