Alianza Lima empieza a sentir el impacto inmediato del fichaje de Luis Advíncula, pero no solo dentro de la cancha. El club blanquiazul cerró un nuevo acuerdo confirmando que la llegada del lateral también potencia el área institucional.

Publicidad

Publicidad

El denominado “efecto Advíncula” ya comienza a reflejarse en números y alianzas estratégicas. La incorporación de un jugador con trayectoria internacional, identificación con la Selección Peruana y fuerte arrastre mediático elevó la exposición de Alianza Lima y por eso cerró con ilumi, una de las empresas líderes en equipamiento comercial y gastronómico,

ilumi, reconocida por su presencia en proyectos gastronómicos y comerciales a nivel nacional, apostó por vincular su imagen con el club íntimo en un momento clave de crecimiento. Para Alianza Lima, este acuerdo representa ingresos frescos y respaldo empresarial, pilares fundamentales para sostener un proyecto deportivo ambicioso en la temporada 2026.

Así, Alianza Lima confirma que piensa en grande. Con fichajes estratégicos y alianzas sólidas como la de ilumi, el club empieza a capitalizar su crecimiento fuera del campo, demostrando que el fútbol moderno se gana tanto en la cancha como en los despachos.

Publicidad

Publicidad

Alianza anunció el vínculo con ilumi. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo debuta Luis Advíncula con Alianza Lima?

Luis Advíncula debuta con Alianza Lima este miércoles 14 de enero, cuando los íntimos jueguen ante Unión de Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata en Uruguay.

ver también Luis Advíncula ya deslumbra en Alianza Lima y se mete al renovado once titular ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Se tiene previsto que Luis Advíncula sea titular en el partido entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe. De igual forma, en caso no sea inicialista, el técnico Pablo Guede lo pondría como pieza de recambio pues quiere verlo sí o sí.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula hace trabajos especiales en Alianza Lima pedido por Pablo Guede. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Luis Advíncula fichó por Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 70 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 840 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima concretó acuerdo con ilumi tras fichaje de Luis Advíncula.

Luis Advíncula debutará el 14 de enero contra Unión de Santa Fe.

El partido corresponde a la fecha 2 de la Serie Río de La Plata.

Publicidad