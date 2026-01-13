Es tendencia:
Luis Advíncula ya deslumbra en Alianza Lima y se mete al renovado once titular ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima asume su segundo partido en la Serie Río de La Plata y el DT Pablo Guede pondrá un renovado once titular.

Por Aldo Cadillo

Luis Advíncula y Alianza Lima.
© Alianza Lima.Luis Advíncula y Alianza Lima.

El técnico Pablo Guede tomó una decisión clave en Alianza Lima y prepara a Luis Advíncula para que sea titular ante Unión de Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata, en un movimiento que ya genera expectativa entre los hinchas blanquiazules. El lateral derecho hará su estreno desde el arranque en un partido que será una prueba de fuego para el nuevo proyecto íntimo.

El once elegido por el técnico argentino muestra señales claras de su idea futbolística. En el arco estará Guillermo Viscarra, mientras que la línea defensiva tendrá a Luis Advíncula como lateral derecho, Mateo Antoni por la banda izquierda y la zaga central conformada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, una dupla que apunta a experiencia, presencia y liderazgo.

En el mediocampo, el técnico Pablo Guede apostará por Jesús Castillo y Sergio Peña, una sociedad que mezcla recuperación, equilibrio y salida limpia. Más adelante aparecerá un bloque ofensivo dinámico con el joven Geray Motta, Jairo Vélez y Eryc Castillo, futbolistas llamados a romper líneas, generar desequilibrio y abastecer constantemente al delantero centro.

En ataque, el referente será Paolo Guerrero, quien liderará el frente ofensivo y buscará marcar diferencias con su jerarquía. Aunque también puede que Federico Girotti tome la posición de único atacante, veremos qué decide al final el técnico Pablo Guede.

Advíncula entrenando en Alianza. (Foto: Alianza Lima)

El renovado once titular de Alianza Lima vs. Unión Santa Fe

El renovado once de Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Jesús Castillo, Sergio Peña; Geray Motta, Jairo Vélez, Eric Castillo; Paolo Guerrero.

Con este once, Alianza Lima va con todo ante Unión, en un duelo que servirá para medir el impacto inmediato de Advíncula y para seguir afinando el equipo de Pablo Guede en la Serie Río de La Plata.

Así anunció Alianza Lima su partido ante Unión Santa Fe. (Foto: Alianza Lima)

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¿A qué hora y en qué canal juegan Alianza Lima vs. Unión Santa Fe?

El partido entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe será este miércoles 14 de enero desde las 4:15 PM y será válido por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata. Además, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN por sus señales de ESPN y Disney+.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Luis Advíncula será titular en Alianza Lima frente a Unión de Santa Fe.
  • Pablo Guede alinea a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano en el once inicial.
  • El duelo corresponde a la fecha 2 de la Serie Río de La Plata.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
