Alianza Lima venció 2-1 a CD Moquegua en Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y una de las grandes figuras del encuentro fue Fernando Gaibor, quien fue elegido como el mejor jugador del partido.

Publicidad

Tras el encuentro, el volante Fernando Gaibor habló sobre el primer gol de Federico Girotti con la camiseta blanquiazul, un tanto muy esperado por los hinchas y también por el propio delantero argentino.

Lejos de enfocarse solo en el atacante, Fernando Gaibor dejó un mensaje claro sobre la interna del plantel y la competencia por un lugar en el equipo titular: “Todo recae en la humildad de cada uno que está en el equipo. Somos más de 30 jugadores y es normal que a veces no le toque uno u otro”, declaró tras el triunfo en Matute.

Además, también dejó una advertencia para los rivales directos en la pelea por el título del Apertura, como Cienciano y Los Chankas: “Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido complicado”.

Publicidad

Federico Girotti festejando su primer gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Las bajas que tendrá Alianza Lima ante Sporting Cristal

Ahora, Alianza Lima tendrá una prueba decisiva en la próxima jornada cuando reciba a Sporting Cristal en Matute, un partido clave donde una victoria lo mete de lleno en la cima, mientras que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Hay que mencionar que para el partido ante Sporting Cristal, Alianza Lima no podrá contar con Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el técnico Pablo Guede también confirmó la ausencia de Alan Cantero, que tiene una lesión que lo marginará entre 10 a 15 días.

Publicidad

Luis Advíncula se pierde el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por acumulación de amarillas. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

El delantero argentino Federico Girotti tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la última información de Transfermarkt.

¿En qué canal y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará este sábado 9 de mayo desde las 8:00 PM en Matute y por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Además, también se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y con la transmisión gratis y vía streaming por la aplicación de L1 MAX.

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima derrotó 2-1 a CD Moquegua por la fecha 13 del Apertura 2026.

El volante Fernando Gaibor fue elegido el mejor jugador del partido disputado en Matute.

Luis Advíncula y Alan Cantero serán bajas confirmadas para el próximo duelo ante Sporting Cristal.