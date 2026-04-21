El futuro de Federico Girotti empieza a tomar forma fuera del Perú. Mientras se recupera de una lesión en el hombro sufrida con Alianza Lima, el delantero viajó a Argentina y protagonizó un movimiento que no pasó desapercibido.

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Girotti estuvo presente en el empate entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro, lo que ya generaba sospechas sobre su intención de acercarse nuevamente al club ‘Cuervo’.

Según el periodista Luca Bonafina, el delantero sostuvo una reunión con dirigentes del ‘Cuervo: “Federico Girotti estuvo presente en el Nuevo Gasómetro para ver el partido de San Lorenzo. Luego del encuentro, tuvo una reunión con Pablo Barrientos y Sergio Costantino. Allí, el delantero mencionó su intención de querer regresar al club en un futuro cercano”.

El contexto explica mucho. En Alianza Lima no logra consolidarse bajo el mando del técnico Pablo Guede, y su protagonismo ha sido mínimo en lo que va de la temporada.

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Federico Girotti viajó a Argentina y se reunió con dirigentes de San Lorenzo: (Foto: X)

¿Federico Girotti deja Alianza Lima y se va a San Lorenzo?

Lo cierto es que Federico Girotti podría buscar la figura del préstamo e irse de Alianza Lima a San Lorenzo. Los números respaldan la posible salida: apenas 99 minutos disputados en 5 partidos, con un promedio de 6.46 según Sofascore, sin goles ni asistencias.

Así, mientras su contrato con Alianza Lima se extiende hasta diciembre de 2028, Federico Girotti ya empieza a mover fichas pensando en su futuro y todo apunta a que su próximo capítulo podría volver a escribirse en San Lorenzo.

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Federico Girotti cuando fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Federico Girotti?

Federico Girotti vale 1,50 millones de euros a sus actuales 26 años, según el informe oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización llegó en el 2021, cuando alcanzó 4 millones de euros a los 22 años y defendiendo a River Plate.

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras firmar contrato en enero del 2026, luego que se realiza la transferencia desde Talleres de Córdoba.

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Datos claves

Federico Girotti se reunió con dirigentes de San Lorenzo para gestionar su posible retorno.

El delantero de Alianza Lima registra solo 99 minutos jugados en la presente temporada.

El contrato de Federico Girotti con el club blanquiazul tiene vigencia hasta diciembre de 2028.