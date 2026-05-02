Se acabó la espera, Federico Girotti hizo su primer gol con camiseta de Alianza Lima y Matute explotó

Federico Girotti se quitó la mala racha que había venido teniendo frente al arco, el delantero argentino por fin marcó su primer gol con camiseta de Alianza Lima. El fichaje más caro de la temporada no venía muy bien, pero luego de intentar tanto por fin se le dio la oportunidad de marcar en el torneo local.

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En este caso el artillero no fue titular como muchos pensaban, sino más que todo tuvo que esperar en el banco de suplentes su oportunidad. Al no estar Paolo Guerrero en la convocatoria, él partía con la mayor chance de ingresar en el segundo tiempo para poder definir el partido y justo se le dio la oportunidad perfecta.

Corría el minuto 76, cuando se vino un ataque prometedor dentro del área de CD Moquegua. El balón llegó de parte de Jairo Vélez hacia Girotti, quien no tenía comodidad para patear al arco, pero a pesar de eso con una media vuelta consiguió un potente remate que hizo saltar a todo Matute que festejó junto al artillero.

Con el gol el atacante de 26 años de edad se quitó un gran peso de encima y se pudo notar a la hora de su festejo. Esto debido a que lo hizo con gran efusividad, dejando en claro que era un peso encima que por fin logró quitarse.

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Así fue el primer gol de Federico Girotti:

📽️🔥 RESUMEN DE LA VICTORIA DE ALIANZA SOBRE MOQUEGUA



Alianza Lima le ganó 2-1 a Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los goles blanquiazules fueron de Castillo y Girotti, mientras que Lastre descontó para la visita.



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Federico Girotti acaba con la sequía

Las críticas llegaban muy fuerte en contra de Federico Girotti, quien la verdad que llegó como un delantero que pueda marcar la diferencia, pero en este caso no logró ser contundente. No se le veía fino en los partidos y las críticas llegaban de parte de los hinchas que esperaban mucho más de él. También de la prensa, así que claro la presión era mucha para el nacido en Acassuso.

En este caso en su octavo partido con la camiseta de Alianza Lima por fin logró marcar su primer gol, tuvieron que pasar un total de 235 minutos para que consiga celebrar una conquista con los hinchas ‘Blanquiazules’.

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Se espera que con este gol gane mucha confianza, pensando en lo que se les viene en estas fechas finales del Torneo Apertura, en donde se juegan la posibilidad de ganar el primer torneo del año. Lo que los pongan bien posicionados pensando en pelear por el título de la Liga 1 2026.

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