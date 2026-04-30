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Mercado fichajes de la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y renovaciones

El campeonato nacional está por cerrar su temporada y los clubes ya trabajan en reforzar sus planteles para sus próximos objetivos.

Mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley
© Composición Bolavip PerúMercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en su etapa decisiva y solo falta disputar la gran final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín para conocer al nuevo campeón nacional.

Mientras tanto, los clubes ya empiezan a planificar la próxima temporada y se activan en el mercado de pases con renovaciones, salidas y nuevos refuerzos. La expectativa crece por saber qué equipo armará el plantel más fuerte en busca del título.

Regatas Lima: bajas, renovaciones y rumores

Bajas:

  • Petra Schwartzman
  • Darlevis Mosquera
  • Katherine Ramírez
  • Shanaiya Aymé
  • Bárbara Frangella
Puede ser una imagen de fútbol, vóleibol y texto que dice

Renovaciones:

Ver también

Facundo Morando se iría de Alianza Lima: desde Brasil informan que ficharía como DT de Fluminense

  • Katheryn Ryan
  • Kiara Montes

Rumores:

  • Simone Scherer (fichaje)

Circolo Sportivo Italiano: bajas, renovaciones y refuerzos

Bajas:

  • Astrid Ruiz

Renovaciones:

  • Eugenia Nosach (negociación)
  • Julieta Holzmaisters (confirmado)
Puede ser una imagen de básquet y texto que dice

Refuerzos:

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

San Martín: rumores

Rumores:

  • Entrenador Marco Blanco (fichaje)
  • Fernanda Tomé (salida)
  • Adeola Owokoniran (salida)
  • Simone Scherer (salida)
  • Catherine Flood (fichaje)

Universitario: rumores, renovaciones y salidas

Rumores:

  • María Paula Rodríguez (salida)
  • Angélica Malinverno (salida)
  • Fátima Villafuerte (salida)
  • Laura Grajales (fichaje)
  • Coraima Gómez (salida)
  • Mara Leao (salida)
  • Mirian Patiño (salida)

Renovaciones:

  • Francisco Hervás (DT)

Salidas:

  • Maluh Oliveira

Alianza Lima: rumores

Rumores:

  • Cristina Cuba (fichaje)
  • Doris Gonzáles (salida)
  • Facundo Morando (salida a Fluminense)
  • Maeva Orlé (salida)

Deportivo Géminis: bajas

Bajas:

  • Katielle Alonzo
  • Florangel Terrero

Rebaza Acosta: bajas y fichajes

Bajas:

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

Fichajes:

  • Martín Rodríguez (DT)
Puede ser una imagen de fútbol y texto que dice

DATOS CLAVES

  • Regatas Lima confirmó la salida de cinco jugadoras, incluyendo a Petra Schwartzman y Darlevis Mosquera.
  • Alianza Lima evalúa la salida de Maeva Orlé y su técnico Facundo Morando, quien partiría a Fluminense.
  • Universitario renovó al DT Francisco Hervás, pero evalúa las salidas de Coraima Gómez y Mirian Patiño.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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