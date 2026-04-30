Mercado fichajes de la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y renovaciones

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en su etapa decisiva y solo falta disputar la gran final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín para conocer al nuevo campeón nacional.
Mientras tanto, los clubes ya empiezan a planificar la próxima temporada y se activan en el mercado de pases con renovaciones, salidas y nuevos refuerzos. La expectativa crece por saber qué equipo armará el plantel más fuerte en busca del título.
Regatas Lima: bajas, renovaciones y rumores
Bajas:
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones:
Facundo Morando se iría de Alianza Lima: desde Brasil informan que ficharía como DT de Fluminense
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
Rumores:
- Simone Scherer (fichaje)
Circolo Sportivo Italiano: bajas, renovaciones y refuerzos
Bajas:
- Astrid Ruiz
Renovaciones:
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Refuerzos:
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
San Martín: rumores
Rumores:
- Entrenador Marco Blanco (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
Universitario: rumores, renovaciones y salidas
Rumores:
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Coraima Gómez (salida)
- Mara Leao (salida)
- Mirian Patiño (salida)
Renovaciones:
- Francisco Hervás (DT)
Salidas:
- Maluh Oliveira
Alianza Lima: rumores
Rumores:
- Cristina Cuba (fichaje)
- Doris Gonzáles (salida)
- Facundo Morando (salida a Fluminense)
- Maeva Orlé (salida)
Deportivo Géminis: bajas
Bajas:
- Katielle Alonzo
- Florangel Terrero
Rebaza Acosta: bajas y fichajes
Bajas:
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
Fichajes:
- Martín Rodríguez (DT)
DATOS CLAVES
- Regatas Lima confirmó la salida de cinco jugadoras, incluyendo a Petra Schwartzman y Darlevis Mosquera.
- Alianza Lima evalúa la salida de Maeva Orlé y su técnico Facundo Morando, quien partiría a Fluminense.
- Universitario renovó al DT Francisco Hervás, pero evalúa las salidas de Coraima Gómez y Mirian Patiño.