Mercado fichajes de la Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y renovaciones

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en su etapa decisiva y solo falta disputar la gran final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín para conocer al nuevo campeón nacional.

Publicidad

Mientras tanto, los clubes ya empiezan a planificar la próxima temporada y se activan en el mercado de pases con renovaciones, salidas y nuevos refuerzos. La expectativa crece por saber qué equipo armará el plantel más fuerte en busca del título.

Regatas Lima: bajas, renovaciones y rumores

Bajas:

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Publicidad

Renovaciones:

Katheryn Ryan

Kiara Montes

Rumores:

Simone Scherer (fichaje)

Circolo Sportivo Italiano: bajas, renovaciones y refuerzos

Bajas:

Astrid Ruiz

Publicidad

Renovaciones:

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Refuerzos:

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Publicidad

San Martín: rumores

Rumores:

Entrenador Marco Blanco (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Adeola Owokoniran (salida)

Simone Scherer (salida)

Catherine Flood (fichaje)

Universitario: rumores, renovaciones y salidas

Rumores:

María Paula Rodríguez (salida)

Angélica Malinverno (salida)

Fátima Villafuerte (salida)

Laura Grajales (fichaje)

Coraima Gómez (salida)

Mara Leao (salida)

Mirian Patiño (salida)

Renovaciones:

Francisco Hervás (DT)

Publicidad

Salidas:

Maluh Oliveira

Alianza Lima: rumores

Rumores:

Cristina Cuba (fichaje)

Doris Gonzáles (salida)

Facundo Morando (salida a Fluminense)

Maeva Orlé (salida)

Deportivo Géminis: bajas

Bajas:

Katielle Alonzo

Florangel Terrero

Publicidad

Rebaza Acosta: bajas y fichajes

Bajas:

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Fichajes:

Martín Rodríguez (DT)

Publicidad

DATOS CLAVES

Regatas Lima confirmó la salida de cinco jugadoras, incluyendo a Petra Schwartzman y Darlevis Mosquera.

Alianza Lima evalúa la salida de Maeva Orlé y su técnico Facundo Morando, quien partiría a Fluminense.

Universitario renovó al DT Francisco Hervás, pero evalúa las salidas de Coraima Gómez y Mirian Patiño.