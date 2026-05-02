Alianza Lima vs. CD Moquegua: hora, dónde ver y alineaciones para el partido de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El estadio Alejandro Villanueva, Matute, es el escenario para este duelo entre dos equipos que vienen en buen momento en la Liga 1. El árbitro del encuentro será Bruno Pérez, mientras que el VAR estará dirigido por Augusto Menéndez.
Alianza Lima tiene una buena oportunidad de ser único líder del Torneo Apertura. Actualmente, tiene 29 puntos, misma cantidad que Los Chankas, aunque con mejor diferencia de gol. Con un triunfo, se escaparía en la primera posición, a la espera de lo que haga el equipo de Andahuaylas ante Deportivo Garcilaso este lunes.
⚪️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 2, 2026
Hoy juega Alianza.💙
🆚 CD Moquegua.
🏆 Fecha 13 Torneo Apertura @Liga1TeApuesto
⏰ 8:00 P.M.
🏟️ Alejandro Villanueva.#125AñosDeEternidad #SeamosEternos pic.twitter.com/UhhWOzMSwL
CD Moquegua, por su parte, viene en franco ascenso, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos. Por este motivo, salió de los últimos lugares de la tabla de posiciones y ya está en el noveno lugar con 16 unidades. Una buena campaña, teniendo en cuenta que es uno de los equipos recién ascendidos a la Primera División del fútbol peruano.
La alineación de Alianza Lima para recibir a CD Moquegua
Para este partido, Pablo Guede decidió no contar con Paolo Guerrero ni con Alan Cantero, quienes no integran la convocatoria del equipo. En tanto, vuelve Federico Girotti a la consideración. De esta forma, la alineación de Alianza Lima tendría a:
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
- Gaspar Gentile
- Jairo Vélez
- Eryc Castillo
- Luis Ramos
- DT: Pablo Guede.
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La alineación de CD Moquegua para visitar a Alianza Lima
Jaime Serna ha encontrado el rumbo del equipo y no haría demasiadas modificaciones para este duelo en Matute. Así, la alineación de CD Moquegua contaría con los siguientes nombres:
- Carlos Grados
- Aldair Perleche
- José Luis Granda
- Cristian Enciso
- Nicolás Amasifuen
- Nicolás Chávez
- Ricardo Chipao
- Édgar Lastre
- Cristian Mejía
- Jeferson Collazos
- Yorman Zapata
- DT: Jaime Serna
¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. CD Moquegua?
Alianza Lima vs. CD Moquegua se juega este sábado 2 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. El horario de inicio del partido es a las 20:00 horas.
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. CD Moquegua?
El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua cuenta con transmisión en exclusiva del canal L1MAX, que se puede encontrar en DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras. En tanto, también se puede ver por la plataforma L1 Play.
Datos claves
- Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentan el 2 de mayo a las 20:00.
- 29 puntos suma Alianza Lima, líder actual del Torneo Apertura 2026.
- L1MAX y L1 Play transmitirán en vivo el partido desde el estadio Matute.