Alianza Lima enfrentará este sábado 2 de mayo al Club Deportivo Moquegua en Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Para este encuentro, Pablo Guede sorprende con un par de bajas en la lista de convocados y con un regreso: salen Paolo Guerrero y Alan Cantero, mientras que vuelve Federico Girotti a la lista.

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Tal como adelantó el periodista José Varela, ambas figuras del ataque de Alianza Lima quedaron fuera de la convocatoria para este partido, que puede volver a ponerlos como únicos líderes del Torneo Apertura. Si bien hubo rumores de una lesión del ‘Depredador’ todo hace indicar que su ausencia sería por precaución.

Pablo Guede, DT de Alianza Lima.

Por su parte, la ausencia de Alan Cantero también llama la atención, ya que no se ha conocido lesión alguna suya. Su baja también podría estar relacionada con una reducción de cargas pensando en el tramo final del torneo.

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En tanto, la buena noticia es el regreso de Federico Girotti a la consideración. Cabe recordar que estuvo ausente en los últimos partidos debido a una luxación de hombro, sufrida en el partido ante ADT el pasado 14 de abril en Tarma.

Federico Girotti había sufrido la luxación posterior de su hombro izquierdo (Alianza Lima).

Por estas ausencias, sigue entre los convocados Geray Motta, mientras que se suman nombres como Jean Pierre Archimbaud y Cristian Carbajal. En tanto, con respecto al partido ante Atlético Grau, no están tampoco Jonathan García ni Josué Estrada. A su vez, sigue sin aparecer en lista Piero Cari.

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La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a CD Moquegua

ARQUEROS: Alejandro Duarte y Guillermo Viscarra.

Alejandro Duarte y Guillermo Viscarra. DEFENSORES: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, Luis Advíncula y Cristian Carbajal.

Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, Luis Advíncula y Cristian Carbajal. MEDIOCAMPISTAS: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Jairo Vélez y Jean Pierre Archimbaud.

Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Jairo Vélez y Jean Pierre Archimbaud. DELANTEROS: Eryc Castillo, Luis Ramos, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Geray Motta y Federico Girotti.

La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a CD Moquegua (Oficial).

¿Cuándo y a qué hora se juega Alianza Lima vs. CD Moquegua?

Alianza Lima vs. CD Moquegua se juega este sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El horario de inicio del encuentro es a las 20:00 horas local.

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. CD Moquegua?

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, cuenta con transmisión en vivo del canal L1MAX, que se puede encontrar en DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras. En tanto, también se puede ver por la plataforma L1 Play.

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