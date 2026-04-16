¿Para reemplazar a Federico Girotti? Los 3 refuerzos de peso que empiezan a sonar fuerte en Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2026 al ser uno de los líderes, por lo que en el plano futbolístico no hay muchas críticas. El aspecto que sí podría ocasionar dudas tiene que ver con el rendimiento de algunos jugadores y por ende es que desde la directiva empiezan a evaluar a posibles refuerzos, incluso ahora que su supo de la lesión de Federico Girotti.

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Fuente: Alianza Lima.

“Durante el partido contra ADT, por la décima fecha del Torneo Apertura Liga 1 2026, Federico Girotti sufrió una lesión en el hombro. Pese a la dolencia, el delantero completó el compromiso con el equipo. Tras someterse a los exámenes médicos respectivos, los resultados diagnosticaron una luxación posterior del hombro izquierdo“; informó Alianza Lima en un comunicado oficial.

Fuente: Alianza Lima.

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Entonces, a raíz de dicha situación, es que cualquiera podría pensar que con la lesión de Federico Girotti es que justamente la directiva de Alianza Lima piensa en otros fichajes para reemplazarlo cuando se vuelva a abrir el mercado de pases. Bueno, lo cierto es que no tiene que ver ya que en Matute aspiran a tener un plantel mucho más competitivo y evalúan la llegada de hasta 3 futbolistas.

“Un central, un volante y alguien más en ataque. Yo imagino que sería extremo o un jugador que pueda distribuir. Hay tres opciones, pero no significa que a las tres va contratar sí o sí”; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Gerson Cuba en el programa digital ‘Código Blanquiazul‘ y con lo cual queda clarísimo que Alianza Lima ya piensa en la segunda mitad de la temporada 2026.

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¿Cuánto tiempo estará ausente Federico Girotti y qué partidos se perderá con Alianza Lima?

De acuerdo a una información del periodista deportivo José Varela, se ha podido conocer que Federico Girotti ya empezó con el proceso de recuperación a la lesión en el hombro que sufrió en el duelo entre ADT vs. Alianza Lima y que el tiempo estimado para su regreso a las canchas será en un máximo de 3 semanas, con lo cual hay varios partidos del Torneo Apertura 2026 que se perderá.

Fuente: @theatharis

Sabiendo que volvió a tener minutos luego de varias jornadas y que contaba con la oportunidad de ganar un lugar en las planificaciones de Pablo Guede, ahora Federico Girotti estará fuera de los partidos frente a Cusco FC del 18 de abril, Atlético Grau del 26 de abril y CD Moquegua del 2 de Mayo. En principio, serán 3 duelos claves para recién reaparecer y sumarse al grupo con total normalidad.

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