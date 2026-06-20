Alan Cantero alzó la voz por Alianza Lima y respondió sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sigue generando impacto en el fútbol peruano y, en paralelo, diversas reacciones dentro de la Liga 1 de Perú. Uno de los últimos en pronunciarse fue Alan Cantero, jugador de Alianza Lima, quien dejó clara la postura del equipo blanquiazul frente a los movimientos del mercado.

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El atacante argentino fue consultado sobre el fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario y evitó entrar en polémicas, enfocándose únicamente en el presente de Alianza Lima y en los objetivos deportivos del club íntimo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú.

En sus declaraciones, Alan Cantero remarcó que Alianza Lima mantiene la concentración en su propio trabajo y en la construcción de un plantel competitivo para pelear el título nacional de la Liga 1 de Perú.

Además, Alan Cantero insistió en que el grupo está mentalizado exclusivamente en el rendimiento interno y no en lo que ocurra con otros clubes del campeonato peruano.

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Alan Cantero festejando uno de sus goles con Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima se enfoca en el título del Torneo Clausura

“Nos enfocamos en nosotros mismos. Tenemos un gran equipo y un grupo increíble”, señaló Alan Cantero a Jax Latin Media, dejando en claro que el vestuario de Alianza Lima no se distrae con los fichajes de la competencia.

Finalmente, el futbolista argentino aseguró que el objetivo del club es claro: pelear hasta el final por el campeonato nacional. “Estamos muy felices de seguir en Alianza y lucharemos para conseguir el título. Tenemos mucha expectativa en este Clausura”, cerró, reafirmando el compromiso del plantel blanquiazul en la Liga 1.

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🗣️ Alan Cantero, jugador de Alianza Lima, responde sobre los fichajes de sus rivales directos para el Clausura: “Nos enfocamos en nosotros mismos. Vamos a pelear por salir campeón del Clausura”



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¿Cuándo y contra quién debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima debuta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú el próximo 19 de julio a las 7:00 PM ante Sport Huancayo y en Matute.

Los números de Alan Cantero en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú

Alan Cantero jugó como titular 7 de los 13 partidos que disputó en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. En total anotó 2 goles, dio 2 asistencias y tuvo una puntuación de 7.05 por parte de Sofascore.

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Datos claves

El futbolista Gianluca Lapadula se incorporó como nuevo fichaje de Universitario de Deportes.

El delantero argentino Alan Cantero analizó la actualidad de Alianza Lima para el Clausura.

El atacante Alan Cantero brindó estas declaraciones al medio de comunicación Jax Latin Media.