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La fuerte respuesta de Alan Cantero y Alianza Lima al fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario

Alan Cantero alzó la voz por Alianza Lima y respondió sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario.

La inesperada reacción de Alianza Lima tras la llegada de Lapadula a Universitario: Alan Cantero habló fuerte.
© Producción Bolavip.La inesperada reacción de Alianza Lima tras la llegada de Lapadula a Universitario: Alan Cantero habló fuerte.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sigue generando impacto en el fútbol peruano y, en paralelo, diversas reacciones dentro de la Liga 1 de Perú. Uno de los últimos en pronunciarse fue Alan Cantero, jugador de Alianza Lima, quien dejó clara la postura del equipo blanquiazul frente a los movimientos del mercado.

El atacante argentino fue consultado sobre el fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario y evitó entrar en polémicas, enfocándose únicamente en el presente de Alianza Lima y en los objetivos deportivos del club íntimo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú.

En sus declaraciones, Alan Cantero remarcó que Alianza Lima mantiene la concentración en su propio trabajo y en la construcción de un plantel competitivo para pelear el título nacional de la Liga 1 de Perú.

Además, Alan Cantero insistió en que el grupo está mentalizado exclusivamente en el rendimiento interno y no en lo que ocurra con otros clubes del campeonato peruano.

Alan Cantero festejando uno de sus goles con Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Alan Cantero festejando uno de sus goles con Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima se enfoca en el título del Torneo Clausura

“Nos enfocamos en nosotros mismos. Tenemos un gran equipo y un grupo increíble”, señaló Alan Cantero a Jax Latin Media, dejando en claro que el vestuario de Alianza Lima no se distrae con los fichajes de la competencia.

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Finalmente, el futbolista argentino aseguró que el objetivo del club es claro: pelear hasta el final por el campeonato nacional. “Estamos muy felices de seguir en Alianza y lucharemos para conseguir el título. Tenemos mucha expectativa en este Clausura”, cerró, reafirmando el compromiso del plantel blanquiazul en la Liga 1.

¿Cuándo y contra quién debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima debuta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú el próximo 19 de julio a las 7:00 PM ante Sport Huancayo y en Matute.

Los números de Alan Cantero en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú

Alan Cantero jugó como titular 7 de los 13 partidos que disputó en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. En total anotó 2 goles, dio 2 asistencias y tuvo una puntuación de 7.05 por parte de Sofascore.

Datos claves

  • El futbolista Gianluca Lapadula se incorporó como nuevo fichaje de Universitario de Deportes.
  • El delantero argentino Alan Cantero analizó la actualidad de Alianza Lima para el Clausura.
  • El atacante Alan Cantero brindó estas declaraciones al medio de comunicación Jax Latin Media.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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