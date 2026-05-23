Alianza Lima se consagró campeón del Apertura 2026. Vuelve a ganar un título de torneo corto tras tres años. A continuación, un repaso por todas sus consagraciones.

Alianza Lima vuelve a festejar un título de torneo corto. Tras vencer a Los Chankas, se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. A continuación, hacemos un repaso por todos los títulos que logró el conjunto blanquiazul a lo largo de su historia.

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En total, Alianza Lima tiene más de 50 títulos ganados a lo largo de su historia. Cuenta con 25 campeonatos nacionales, 23 torneos cortos, 3 copas nacionales, 1 Torneo de Segunda División y 1 copa internacional, entre otras consagraciones.

El cuadro de La Victoria volvió a ganar un torneo corto tras tres años, ya que su último festejo había sido en 2023. En tanto, logró su séptima consagración en un Torneo Apertura (lo había conseguido en 1997, 2001, 2004, 2006, 2017 y 2023).

Todos los títulos logrados por Alianza Lima en su historia al detalle

CAMPEONATOS NACIONALES (25 TÍTULOS)

Era Amateur / Liga Provincial: 1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932 y 1933.

Era Profesional / Descentralizado / Liga 1: 1948, 1952, 1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006, 2017, 2021 y 2022.

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TORNEOS CORTOS (23 TÍTULOS)

Torneo Clausura (7): 1997, 1999, 2003, 2017, 2019, 2021, 2022.

Torneo Apertura – Formato actual (7): 1997, 2001, 2004, 2006, 2017, 2023 y 2026.

Campeonato de Apertura – Formato antiguo (6): 1947, 1949, 1950, 1955, 1956, 1963.

Torneo de Primeros Equipos (3): 1931, 1932, 1933.

COPAS NACIONALES (3 TÍTULOS)

Copa de Campeones del Perú (1): 1919.

Torneo del Inca (1): 2014.

Supercopa Peruana (1): 2018.

SEGUNDA DIVISIÓN (1 TÍTULO)

Campeonato de Segunda División: 1939 (año en el que jugaron en esta categoría y lograron el ascenso automático).

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COPAS INTERNACIONALES (1 TÍTULO)

Copa Simón Bolívar: 1976.

Datos claves