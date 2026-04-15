El plan de Pablo Guede empieza a tomar forma y también a generar debate en Alianza Lima. Su capacidad para adaptar el sistema según el rival ilusiona, pero deja una pregunta de fondo que no es menor.

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La lectura táctica mostrada ante ADT de Tarma refuerza una idea clara: Guede no se casa con un esquema. Analiza, estudia y ajusta. Es un técnico que prioriza el contexto por encima de una estructura fija, algo que en torneos largos puede marcar diferencias.

Ese enfoque tiene un valor evidente. En un campeonato como la Liga 1, con escenarios tan distintos —altura, climas, estilos—, adaptarse no es una opción, es una ventaja. Guede lo entiende y lo ejecuta: cada partido es un plan distinto.

Pero ahí aparece la duda clave. ¿Hasta qué punto esa flexibilidad afecta la identidad? Los equipos campeones suelen tener una base reconocible, una forma de jugar que se repite más allá del rival. Cambiar constantemente puede generar confusión o falta de automatismos.

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Pablo Guede dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima está camino al título del Torneo Apertura 2026

También es cierto lo contrario: la adaptación permanente puede fortalecer al grupo. Obliga a los jugadores a comprender distintos roles, a leer mejor el juego y a competir en múltiples escenarios. Es, en esencia, un trabajo más complejo, pero potencialmente más completo.

Así, el proyecto de Alianza Lima vive en ese equilibrio. El plan de Pablo Guede ilusiona porque muestra inteligencia y preparación. Pero el título no solo se gana con variantes, también con una identidad que aparezca cuando más se necesita.

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🎙️@analuciarf: "Guede me contaba que se veía todos los partidos de la Liga1. El decía que se adapta al rival que va a enfrentar"



"Los números lo avalan al profe Guede".#HablemosDeMAX



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📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/GwZdznBirl — L1MAX (@L1MAX_) April 15, 2026

¿Cuántos años tiene Pablo Guede

Pablo Guede tiene 51 años, dirige a Alianza Lima y está encaminado al título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Tras ello, tanto el técnico como la directiva decidirán si extienden el vínculo o termina ahí.

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Datos claves

El técnico Pablo Guede lidera el proyecto táctico de Alianza Lima en la Liga 1.

Alianza Lima se encamina actualmente hacia la obtención del título del Torneo Apertura 2026.

El esquema de Pablo Guede prioriza la adaptación táctica según el rival y el contexto.