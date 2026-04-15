Se cierra el círculo para Sekou Gassama en Universitario y no de la mejor manera. Tras conocerse que no continuará en el club, el delantero tomó una decisión llamativa que nadie esperaba y que, en parte, también refleja cómo fueron sus últimos días en la institución crema.

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La medida no es casual. Llega después de su actuación ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, donde fue titular pero no logró convencer. Su rendimiento dejó dudas y terminó siendo uno de los puntos más cuestionados del equipo.

Los números reflejan ese partido discreto: jugó 59 minutos, tuvo apenas 5 pases precisos de 10 intentos, registró 3 toques fallidos de 19, perdió 10 posesiones y solo ganó 1 de 3 duelos. Un balance bajo para un delantero que necesitaba aprovechar su oportunidad.

En ese contexto, la reacción en redes sociales no tardó en aparecer. Parte de la hinchada expresó su molestia, y el cierre de comentarios se interpreta como una forma de protegerse ante el aluvión de críticas. Así pues, tras saber que no seguirá en Universitario, Sekou Gassama decidió cerrar sus comentarios en Instagram.

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Las estadísticas de Sekou Gassama en el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: Sofascore)

Sekou Gassama radical con Universitario tras saber que no seguirá

Más allá del episodio puntual, la decisión de Sekou Gassama también refleja el impacto que puede tener el entorno digital en los futbolistas, especialmente cuando el rendimiento no acompaña en escenarios de alta exigencia como la Copa Libertadores.

Así, su etapa en Universitario parece llegar a su fin entre cuestionamientos y silencio. Porque a veces, cuando el ruido es demasiado fuerte, la única salida es apagarlo.

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Sekou Gassama limitó sus comentarios en Instagram. (Foto: Instagram)

¿Cuántos años tiene Sekou Gassama?

Sekou Gassama tiene actualmente 30 años, es delantero, juega en Universitario y tiene contrato con el club crema hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus 30 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 500 mil euros a sus 27 años y cuando jugaba en Real Racing Club.

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Datos claves

Sekou Gassama no continuará en el club Universitario tras su desempeño ante Coquimbo Unido.

El delantero registró solo 5 pases precisos y perdió 10 posesiones en 59 minutos.

Sekou Gassama decidió cerrar sus comentarios en Instagram ante las críticas recibidas por hinchas.