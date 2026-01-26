Es tendencia:
Eryc Castillo y a Pedro Aquino se defienden después de ser acusados de indisciplinados en Uruguay

En las últimas horas se conoció, que Eryc Castillo y Pedro Aquino serían tomados como indisciplinados. Pero esto, todavía no está confirmado.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Eryc Castillo y Pedro Aquino se defienden sobre indisciplina en Alianza Lima.
© Composición BOLAVIPEryc Castillo y Pedro Aquino se defienden sobre indisciplina en Alianza Lima.

La tranquilidad en Alianza Lima se vio interrumpida tras las recientes revelaciones de indisciplina durante su estancia en tierras uruguayas. El periodista Mauricio Loret de Mola informó en el programa Mano a Mano que el club ha decidido abrir un proceso de descargos para los implicados.

Alianza Lima espera por descargo de acusados

Eryc Castillo y Pedro Aquino tendrán la oportunidad de explicar su versión de los hechos ante la directiva blanquiazul. El objetivo institucional es determinar con exactitud el grado de responsabilidad de cada jugador antes de aplicar sanciones definitivas.

Según las fuentes citadas, existe la posibilidad de que ambos futbolistas hayan tenido una participación mínima en el evento cuestionado. Se maneja la hipótesis de que solo estuvieron presentes por un breve lapso, sin involucrarse en los actos más graves reportados.

La directiva íntima busca manejar esta situación bajo el beneficio de la duda, utilizando el término “condicional” en todo momento. Esta postura pretende proteger el patrimonio del club mientras se esclarece si los jugadores fueron parte del presunto hecho delictivo.

Eryc Castillo se encuentra ahora mismo en Alianza Lima. (Foto: X).

El relato de la denuncia original menciona a los deportistas, pero no necesariamente como autores de las faltas principales. Por ello, los descargos legales serán fundamentales para que Alianza Lima decida si los mantiene en el plantel principal o toma medidas drásticas.

Este nuevo escándalo pone a prueba la disciplina interna impuesta por el comando técnico para la temporada 2026. La afición espera una respuesta clara y transparente que no afecte el rendimiento deportivo del equipo en los próximos encuentros oficiales.

¿Qué pasará con Pedro Aquino y Eryc Castillo?

Los dos futbolistas tienen cláusulas de conducta que podrían aplicarse dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso. A pesar de que la situación administrativa en Matute ha generado un ambiente de hermetismo, el grupo continúa concentrado en sus sesiones de entrenamiento.

¿Qué problema lleva ahora Alianza Lima?

El caso legal por el presunto abuso sexual en Montevideo ha llevado a la separación de los referentes del equipo: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Esta medida se ampara en las cláusulas de comportamiento mucho más estrictas que el club incorporó este año en los contratos. Dichas cláusulas buscan facilitar la rescisión contractual sin costo para la institución, en caso de que se compruebe una falta grave a la disciplina.

Pedro Aquino supo marcar un gol en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Mauricio Loret de Mola informó que Alianza Lima abrirá proceso de descargos a implicados.
  • Eryc Castillo y Pedro Aquino darán su versión para definir su grado de responsabilidad.
  • Zambrano, Trauco y Peña fueron separados por presunto abuso sexual en Montevideo.
