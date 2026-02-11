¿Alianza Lima separó a Piero Cari tras denuncia por presunta violencia de género?

Piero Cari se encuentra en el centro de la polémica luego de que saliera a la luz una denuncia por presunta violencia de género, situación que ha generado fuerte impacto en el entorno de Alianza Lima y en la opinión pública.

Publicidad

Publicidad

El hecho se dio cuando el volante de 18 años fue encarado en plena salida al césped de Matute, donde una joven lo acusó directamente de violencia de género, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió las alarmas dentro del club blanquiazul.

Ante este contexto, el periodista Diego Rebagliati reveló cuál sería, por ahora, la postura interna de Alianza Lima respecto al futbolista: “Entiendo que está dentro de la lista de convocados. No ha quedado afuera ni nada por el estilo”, comentó en referencia al partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Esta información indica que, de momento, Piero Cari no ha sido separado del plantel y su presencia deportiva sigue en pie, a pesar de la gravedad de la denuncia que pesa en su contra y del delicado escenario institucional que atraviesa el club.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Piero Cari se va de Alianza Lima?

La situación aún está lejos de resolverse, ya que las investigaciones por presunta violencia de género continúan y todavía no existe un pronunciamiento oficial de Alianza Lima sobre una posible sanción administrativa o medida disciplinaria contra Piero Cari.

ver también Bombazo en Alianza Lima: Alexander Callens le puso fecha a su arribo a La Victoria

De esta manera, el caso de Piero Cari se suma a una serie de conflictos extradeportivos que golpean al cuadro íntimo en este inicio del 2026, dejando abierta la gran incógnita sobre si el club optará por separarlo preventivamente o mantenerlo en competencia mientras avanza el proceso legal.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

▶️ Los partidos de Libertadores van todos por Disney+ ◀️

¿Cuántos años tiene Piero Cari?

Piero Cari tiene 18 años, es peruano, juega de volante y actualmente defiende la camiseta de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Piero Cari, de 18 años, fue denunciado por presunta violencia de género en Matute.

El periodista Diego Rebagliati confirmó que el jugador permanece en la lista de convocados.

Alianza Lima no ha emitido una sanción oficial ni medida disciplinaria contra el volante.

Publicidad