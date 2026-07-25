Por qué no juega Hernán Barcos en FBC Melgar vs. Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos será una de las grandes ausencias de Sporting Cristal en su visita a Arequipa. Conoce a detalle qué pasó y el motivo de la decisión de Roberto Mosquera.

FBC Melgar y Sporting Cristal ultiman detalles para el esperado partido de esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA. En el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, arequipeños y rimenses requieren el triunfo a como de lugar para colocarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Eso sí, lo más llamativo hasta el momento tiene que ver con las alineaciones titulares.

Publicidad

Así es. En el caso de Sporting Cristal, se confirmó que Hernán Barcos no formará parte de la alineación titular y que esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. Lo concreto es que el delantero no se encuentra lesionado ni tampoco sufre una dolencia física que no le permita competir con regularidad, simplemente se trata de una decisión técnica por parte de Roberto Mosquera.

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal jugará en los próximos días el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, exactamente el miércoles 29 de julio ante RB Bragantino de Brasil, la idea del comando técnico es alternar algunos jugadores para medir las condiciones físicas de cada uno de sus pupilos. Es por ello que hoy ante FBC Melgar el titular será Michael Hoyos.

Alineaciones confirmadas de FBC Melgar vs. Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

FBC Melgar | Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Kevin Minda, Walter Tandazo; Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta. DT: Miguel Rondelli.

Publicidad

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Luis Iberico, Maxloren Castro y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera.

¿A qué hora juegan FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (26/07)

¿Dónde ver FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

Publicidad

DATOS CLAVES