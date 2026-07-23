“Siempre es un peligro”: el crack de Sporting Cristal que más impresionó al DT de RB Bragantino

Vagner Mancini analizó el rendimiento de Sporting Cristal y señaló a un jugador en especial como el más importante de todos. La confesión llamó mucho la atención.

Sporting Cristal no pudo conseguir un triunfo frente a RB Bragantino por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de tener varias ocasiones para anotar, no fueron contundentes y ahora deberán buscar la clasificación en tierras brasileñas. Dicho esto, el entrenador del equipo rival sorprendió con una declaración respecto al jugador que más le impresionó.

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Vagner Mancini, entrenador de RB Bragantino, habló en conferencia de prensa y no dejó pasar la oportunidad para evaluar las condiciones que mostró Sporting Cristal el día de ayer en el Estadio Nacional. Eso sí, además de destacar el juego colectivo de los rimenses, aseguró que la presencia de Hernán Barcos siempre es de cuidado y razón no le falta ya que el delantero tuvo la más clara del partido.

“Tenemos un rival que viene de la Copa Libertadores y que tiene buenos jugadores. Es un equipo técnico que juega al ras del suelo, que intenta jugar, que tiene disparos desde fuera del área y tienen a Hernán Barcos en la delantera, que siempre es un peligro“; reveló Vagner Mancini sobre el poderío que representa Sporting Cristal colectiva e individualmente.

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En cuanto a cómo se definirá esta llave tan apretada de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, el entrenador de RB Bragantino expuso la siguiente premisa de cómo imponerse ante los celestes: “No veo otra forma de decidir este partido el próximo miércoles que no sea con mucho sacrificio, un juego estudiado y una buena estrategia para que podamos vencer al Sporting Cristal en casa“.

Hernán Barcos pudo darle el triunfo a Sporting Cristal ante RB Bragantino

Cuando corrían los minutos de descuento del primer tiempo entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Hernán Barcos tuvo una ocasión clarísima para anotar y abrir el camino del triunfo para los celestes. La aparición del arquero Cleiton Schwengber fue realmente clave para evitar la conquista y salvar a los suyos.

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Tras un buen centro por parte de Martín Távara, fue Santiago González quien bajó el balón con la cabeza y Hernán Barcos se acomodó de gran manera para luego definir. En un disparo rasante y esquinado que tranquilamente pudo haber sido gol, el guardameta brasileño se estiró a más no poder y tuvo la mejor intervención del encuentro por lejos. Pudo ser el 1-0, pero no se concretó.

Creo que está fue la más clara del 1er tiempo entre Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino. pic.twitter.com/q6RgXH998h — Axel Grand ✝️⚽ (@AxelGrand_88) July 23, 2026

DATOS CLAVES

Sporting Cristal empató ante RB Bragantino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 .

empató ante en los playoffs de la . Vagner Mancini destacó el nivel colectivo de Sporting Cristal y la presencia de Hernán Barcos .

destacó el nivel colectivo de y la presencia de . Cleiton Schwengber evitó el gol de Hernán Barcos con una atajada clave en el primer tiempo.