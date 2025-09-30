Gorosito no tuvo piedad, tomó una decisión radical y estos son los nuevos borrados de Alianza

Néstor Gorosito lo dijo en conferencia y cumplió. A partir de su renovación se vienen grandes cambios en Alianza Lima. Y es que cuando cuenta con la confianza de quedarse por una temporada más, eso facilita todo tipo de decisiones, aunque sean radicales.
Esto es lo último que ha sucedido en Alianza Lima. El técnico Néstor Gorosito no tuvo piedad, tomó una radical decisión y ya tiene una nueva lista de borrados del cuadro íntimo. Todo esto en el marco del partido ante Atlético Grau.
Sabiendo que tiene que ganar sí o sí a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre en Matute, el técnico Néstor Gorosito sacó su lista de convocados y rápidamente se notaron las ausencias.
Si bien Pablo Lavandeira y Alessandro Burlamaqui no fueron considerados por lesión, el técnico Néstor Gorosito sí decidió no contar ni con el lateral derecho Guillermo Enrique ni con el volante Piero Cari, ambos en óptimo estado.
La nueva lista de borrados de Alianza Lima
El técnico Néstor Gorosito comenzó a dar forma a su nueva lista de borrados de Alianza Lima y los primeros nombres son Piero Cari y Guillermo Enrique, pues ambos quedaron fuera del partido ante Atlético Grau.
Esta decisión se suma a la relegación que también tendrá Carlos Zambrano en el plantel de Alianza Lima. Además, el técnico Néstor Gorosito también medita dejar sin espacio a Kevin Quevedo.
¿Cuánto gana Néstor Gorosito?
Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Entonces, bajo esta noticia, se conoció que el entrenador se lleva 360 mil dólares por temporada.
¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?
Néstor Gorosito tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando para la temporada 2025, la directiva vio conveniente renovarle la confianza por un año más.
