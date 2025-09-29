Uno de los puestos que Alianza Lima quiere trabajar de forma inmediata es en encontrar un nuevo delantero. Este año decidieron quedarse con Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Dos atacantes que a pesar de tener 41 años han demostrado un gran nivel en el año. Pero saben que es importante dar el gran salto con un jugador más joven no solo para pelear en el Perú, sino también a nivel internacional.

Por esa razón se ha conocido que desde la interna del club de La Victoria están trabajando en un nuevo atacante. En este caso es un futbolista extranjero, pues en la Liga 1 no hay ningún delantero peruano que pueda llegar a competirle a estos dos 9. El único pertenece a Universitario de Deportes y será imposible que llegue.

En el programa Mano a Mano de Youtube se pudo conocer que Alianza Lima está consultando por un viejo conocido. Se trata de Adrián Balboa, lo quieren tener nuevamente en Matute. Por lo que ya han comenzado a consultar por su situación para ver si es posible tenerlo de vuelta en el Perú.

Adrián Balboa (Foto: Racing Club).

“Ya, pero en Alianza están pensando en la campaña siguiente, están viendo cómo se refuerzan, y yo entiendo que Alianza está buscando información con respecto a Adrián Balboa. Se han comunicado con el entorno de Adrián ‘Rocky’ Balboa para una posible vuelta al equipo blanquiazul. Entiendo que, por el momento, son de ellos, están tanteando, viendo cuál es la posibilidad”, explicó Mauricio Loret de Mola.

Eso sí, no va a ser nada fácil poder traer al delantero de 31 años. Pues en este momento tiene contrato con Racing Club.

“Adrián tiene un cariño importante por Alianza, en algún momento dijo acá en el programa que quería regresar a Matute, que extrañaba algunas cosas de lo que significa el equipo íntimo, y entiendo que Alianza ha pensado en él. Pero hay un problema: todavía tiene dos años más de contrato con Racing, así que me imagino que va a ser una tratativa en caso quieran avanzar, y no quede solamente en un sondeo“, sentenció.

¿Cómo le fue a Adrián Balboa en Alianza Lima?

Adrián Balboa llegó en el año 2019 para jugar por Alianza Lima en condición de préstamo desde Belgrano. Su tiempo en el cuadro ‘blanquiazul’ fue bastante corto, pues a penas logró mantenerse 1 temporada. Luego volvió a argentina y siguió su camino en otros clubes extranjeros.

El popular ‘Rocky’ no logró ser un contundente delantero, en 26 presentaciones con Alianza Lima tan solo logró hacer 5 goles, mientras que en asistencias hizo 4 en 2039 minutos.

A lo largo de su carrera, el atacante uruguayo no ha sido un goleador como tal. En ningún club en el que estuvo logró hacer más de 10 goles. Excepto Defensor Sporting, en el que ha llegado a la cifra de 19 goles en 59 partidos. Pero eso sí, tuvo 4667 minutos, lo que nos dice que hace 1 gol cada 245 minutos, que en tiempo reglamentario de fútbol serían: 1 anotación cada 2,7 partidos.

