Alianza Lima cuenta con la versión oficial del portero, Guillermo Viscarra. Ante la novedad, sobre una posible salida, hacia el fútbol turco.

El mercado de pases del fútbol peruano vuelve a encender las alarmas en Alianza Lima tras los fuertes rumores que vinculan a su portero estrella con Europa. En las últimas horas, las especulaciones sobre una salida inmediata del guardameta boliviano al balompié de Turquía generaron gran preocupación en la hinchada blanquiazul.

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Ante esta situación, el entorno del jugador rompió el silencio para aclarar de forma definitiva el panorama del arquero en el club íntimo.

La postura del representante de “Billy” Viscarra

Daniel González, representante de Guillermo Viscarra, se pronunció de manera oficial sobre el futuro del futbolista. En un diálogo exclusivo con el diario Depor y el periodista Jean Pierre Maraví, el agente fue consultado sobre el presunto interés del fútbol turco.

González fue tajante al recordar la situación contractual del portero de la selección boliviana, asegurando su permanencia en Matute. “Billy tiene contrato hasta diciembre. Él tiene contrato hasta diciembre”, manifestó de forma rotunda para frenar las especulaciones de una salida inmediata.

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Incertidumbre para el Club Alianza Lima

A pesar de ratificar el compromiso vigente con Alianza Lima, el empresario dejó una frase abierta sobre lo que depara el futuro en el fútbol profesional. El representante dejó claro que, aunque hoy no hay nada cerrado, las ventanas de transferencias siempre son impredecibles.

“Nadie sabe qué va a pasar mañana. Tú no sabes si mañana estás en el mismo trabajo o no. Como cualquier jugador”, añadió González al medio local.

Guillermo Viscarra entrenando en Alianza Lima. (Foto: X).

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Por ahora, Guillermo Viscarra se mantiene enfocado en los objetivos deportivos del cuadro victoriano, respaldado por un contrato que lo liga a la institución hasta finales de la presente temporada.

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