Sporting Cristal tomó una decisión radical sobre el futuro inmediato de Cristian Benavente

Sporting Cristal ante las dudas de por qué no juega Cristian Benavente. Tiene una decisión tomada pensando en lo que será el Torneo Clausura.

Sporting Cristal tomó una postura definitiva respecto a la continuidad de Cristian Benavente. La directiva y el comando técnico bajopontino resolvieron que el mediocampista no continuará en el club para disputar el Torneo Clausura, concluyendo su etapa en La Florida antes de lo previsto.

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Esta medida tajante marca el cierre del ciclo del ‘Chaval’ con la camiseta celeste. La decisión se da en el marco de una reestructuración del plantel profesional, donde la cúpula rimense busca liberar espacio para nuevos refuerzos y optimizar los recursos del primer equipo.

Cristian Benavente entrenando en Sporting Cristal. (Foto: X).

Las dudas en Sporting Cristal sobre los pocos minutos de Cristian Benavente

La postura de la institución aclara la gran interrogante que rodeaba a la hinchada sobre la escasa participación del volante. La falta de continuidad de Benavente en la cancha responde a una evaluación futbolística del comando técnico, el cual determinó no considerarlo como pieza estratégica para la segunda mitad del año.

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El paso del atacante peruano-español por la escuadra cervecera durante el primer certamen estuvo lejos de consolidarlo. Su bajo rodaje en el esquema titular terminó por acelerar el diagnóstico de la cúpula deportiva para tomar el camino de la desvinculación.

Los números de Cristian Benavente que sentenciaron su salida de La Florida

Los números de Benavente en la Liga 1 reflejan el discreto protagonismo que tuvo en la primera parte de la temporada. Su aporte en cancha no logró cumplir con las expectativas generadas tras su llegada al club bajopontino.

En total, el volante únicamente pudo estar presente en 9 de los 17 compromisos oficiales disputados por el equipo. Registró apenas 329 minutos de juego, despidiéndose de esta etapa sin haber marcado goles ni entregado asistencias.

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Julio César Uribe y Elo Bengoechea confirman el adiós de Cristian Benavente

La medida fue respaldada desde la interna deportiva del club a través de Julio César Uribe. El directivo confirmó públicamente en RPP Noticias que el jugador no se encuentra en los planes para el Clausura y que se colabora en la búsqueda de opciones para que mantenga continuidad en otra institución.

A esta posición se sumó lo revelado por la periodista Elo Bengoechea en el programa Fútbol Champán. Bengoechea confirmó que la decisión está tomada y que ambas partes negocian los términos legales del término anticipado de su contrato, asegurando la salida definitiva del ‘Chaval’ en este mercado de pases.

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