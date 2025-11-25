Hernán Barcos dio la fecha en la que resolverá su futuro en Alianza Lima: “Si Dios quiere…”

Una de las grandes dudas que se tiene en Alianza Lima es la continuidad de Hernán Barcos. El delantero argentino ha confesado en los últimos días la incertidumbre que tiene con respecto a mantenerse en el club, esto ha levantado a parte de la hinchada que lo quiere para el 2026. Pues tras estos días de dudas, el ‘Pirata’ habló sobre que es lo que se viene para él y cuando se tomará la decisión final.

Tras el encuentro ante UTC parecía una despedida del ‘Pirata’ con la hinchada. El goleador fue ovacionado por los hinchas en Matute, pero también este agradeció el cariño regalando sus chimpunes, canilleras, entre otros a los fanáticos en las gradas. Lo que claramente deja una sensación de adiós por parte de las dos partes, aunque parece que la historia todavía no está cerrada.

Es así, como tras este cotejo, el delantero de 41 años declaró ante la prensa y dio a conocer su situación. Incluso se animó a dar una fecha en concreta en la cual debería llegar a conocer si se mantendrá en el club o tendrá que buscar un nuevo equipo en el cual jugar.

“Hay un poco de incertidumbre pero esta semana si Dios quiere lo resolvemos. Veremos qué quiere Alianza. Yo me quiero quedar, ya lo he manifestado varias veces“, explicó Barcos en L1 Max.

Los números avalan a Hernán Barcos

En este caso, Hernán Barcos puede defenderse muy bien con respecto a lo hecho en la cancha. Pues si bien tiene 41 años de edad, ha conseguido ser de los mejores goleadores del fútbol peruano. Lo cual deja en claro que el nacido en Bel Ville todavía está vigente y que su edad termina siendo solo un número más.

ver también Reimond Manco reveló los problemas internos entre Hernán Barcos y Alianza Lima: “No está bien visto”

En el año ha jugado un total de 45 partidos con Alianza Lima, en el cual logró 14 goles y 5 asistencias en 2444 minutos. De estos tantos, hay que mencionar que 6 fueron en torneos internacionales, algo que se le criticaba mucho, pero que este año terminó por ser el mejor para él.

¿Vestuario roto por Hernán Barcos?

Según el ex jugador Reimond Manco, el vestuario no estaría muy contento con Hernán Barcos. Más bien, esto sería algo que empuje a la directiva a no renovarle. Por lo menos es lo que el ahora conductor manifestó en el programa Línea de 5.

“Lo de Barcos se viene tocando desde hace varias semanas, la gente a veces ve lo externo y es normal, es inevitable que la gente no pueda saber lo que pasa en la interna, y lo que pasa en la interna es que la relación con Barcos con todo el grupo está desgastada, no está bien visto, quizás ante la gente es un referente o un ídolo por lo que logró, futbolísticamente hablando, y porque ha llevado una carrera limpia en los años que estuvo en Alianza”, explicó.

