El fútbol peruano está atento a la posible transferencia de César Inga, lateral izquierdo de Universitario de Deportes y la Selección Peruana, al extranjero. La noticia, revelada por el programa partidario argentino “Vélez a Fondo”, indica que el joven futbolista ha sido ofrecido a un “club campeón mundial” de Argentina, apuntando directamente a Vélez Sarsfield.

César Inga visto por club gigante argentino

La clave de la información se centra en que el equipo interesado es un campeón de la Copa Intercontinental, distinción que en Argentina solo poseen pocos clubes, entre ellos Vélez Sarsfield, que levantó el título mundial en 1994. Según el informe de “Vélez a Fondo”, el interés del club de Liniers es concreto y busca reforzar su banda izquierda con el talento peruano de 23 años. El programa citó fuentes que han estado en contacto con el jugador.

César Inga podría fichar por Vélez Sarsfield. (Foto: X).

“Me hablaron hace unos días, 10 o 15 días, César Inga, de 23 años, lateral izquierdo… y lo tengo visto por eso” (refiriéndose a su actuación en Copa Libertadores). El factor determinante para el interés argentino es el progreso de Inga en el último año. La prensa destacó su “muy buena participación… en la fase de grupos de la Copa Libertadores, compartiendo grupo con River Plate”, donde demostró madurez y proyección. Su reciente debut y gol con la Selección Peruana han consolidado su estatus como una promesa exportable.

¿Vélez Sarsfield contratará a César Inga?

Cabe recordar que Inga ya había sido seguido por otros clubes internacionales, como Olimpia de Paraguay. A pesar del fuerte interés, la transferencia no será sencilla. El panelista de “Vélez a Fondo” advirtió que el jugador “No viene gratis”, ya que fue adquirido por Universitario como una promesa hace un año y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Esto obliga a Vélez Sarsfield a negociar formalmente con la dirigencia ‘crema’ por la compra de su pase o un porcentaje importante del mismo. Consciente del potencial de su estrella, Universitario está en una posición ventajosa para exigir un monto considerable. El valor de mercado de Inga se estima en 1.5 millones de euros.

César Inga podría salir vendido pronto

Para el club peruano, una venta a un equipo de primera línea en Argentina representaría un ingreso económico vital y confirmaría su estrategia de formación y venta al mejor precio. De concretarse, este traspaso significaría el “salto de calidad” que busca César Inga, integrándose a una de las ligas más competitivas de Sudamérica. Se espera que en los próximos días las conversaciones entre clubes avancen para definir el futuro del lateral.

