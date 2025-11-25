En Alianza Lima todavía hay debate sobre la renovación de Hernán Barcos. Aún no hay una definición. Esto ya lleva algunos capítulos en donde el ‘Pirata’ ya se ha manifestado y hasta le ha metido presión al conjunto ‘blanquiazul’. Esto no cayó bien en la interna del club, según reveló el exfutbolista Reimond Manco. A su vez, fue más allá y aseguró que la relación entre el club y el máximo goleador extranjero está “desgastada”.

Hernán Barcos todavía no tiene definido su futuro. Aguarda por el visto bueno de parte de la directiva de Alianza Lima para continuar en el club, al menos, una temporada más. Esa es su postura, ya que no tiene intenciones de retirarse del fútbol profesional. Los directivos tienen dudas, los hinchas piden su continuidad y esto genera problemas internos.

Reimond Manco reveló que hay mala relación con Hernán Barcos dentro de Alianza Lima

Así lo ha revelado el exjugador del club, Reimond Manco. Si bien Barcos es un futbolista notable y el máximo goleador extranjero de la institución de La Victoria, sus últimas manifestaciones con mensajes directos al hincha no cayeron bien en la cúpula del club. Además, reveló que tampoco hay buena relación con el grupo.

Hernán Barcos es uno de los capitanes de Alianza Lima (Getty Images).

“La gente sólo ve lo externo. Es normal que no sepan lo que pasa en la interna”, empezó diciendo ‘Rei’ en el programa Línea de 5 de D’enganche. “La verdad de lo que pasa en la interna es que la relación de Barcos con todo el grupo está desgastada. No está bien visto“, aseguró.

Manco justificó que esto es algo que suele pasar con una figura de tantos años en un club. “Quizá ante la gente es un referente e ídolo por lo que logró futbolísticamente, y porque ha llevado una carrera bastante correcta en Alianza, pero la interna está desgastada“, siguió.

Respecto a sus declaraciones con el público, esto no cayó bien en los directivos del club. “Sienten que les tiró la hinchada encima“, apuntó el exjugador de la Selección Peruana. En tal caso, la situación no es agradable.

¿Por qué Alianza Lima no quiere renovar a Hernán Barcos?

El rendimiento de Hernán Barcos durante la presente temporada ha estado a la altura de Alianza Lima. Es el segundo máximo goleador del 2025 en el club con 14 goles (Paolo Guerrero tiene 17). Ahora bien, si su actuación ha sido buena, ¿por qué el club piensa en no renovarle?

“Esto no tiene nada que ver con indisciplina. Lo que estoy diciendo es información que me han dado, me han llamado. Tiene que ver netamente por la parte técnica y lo que busca Alianza para el futuro“, aseveró Manco.

