La directiva de Alianza Lima vive momentos de expectación por la definición del posible fichaje más importante del mercado peruano: el del extremo venezolano Darwin Machís. El futbolista, con destacada trayectoria en La Liga de España y reciente campeón de la Copa de Venezuela con UCV, es la prioridad de los ‘íntimos’ para fortalecer su ofensiva de cara a la temporada 2026 y buscar el ansiado título de la Liga 1.

Alianza Lima espera por Darwin Machís

Tras la obtención del campeonato en Venezuela, el jugador de 32 años confirmó a medios de su país que no seguirá en su club actual y que se encuentra evaluando “varias propuestas internacionales”. Machís no ocultó la existencia de “opciones”, lo que incrementa el optimismo en la afición blanquiazul, que ve en el extremo el perfil de jerarquía necesario para el primer nivel competitivo.

Darwin Machis jugando en el Granada CF contra Atletico de Madrid en España. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El interés de Alianza Lima se centra en la “explosividad”, “capacidad goleadora” y vasta “experiencia en competiciones de élite” del internacional venezolano. El club de La Victoria busca un futbolista que sea un desequilibrio constante en el uno contra uno y garantice un alto flujo de asistencias y goles, cualidades que convertirían a Machís en una de las principales figuras de la Liga 1.

Darwin Machís debe definir su futuro

No obstante, la operación se complica debido a la fuerte competencia. El América de Cali de Colombia se ha sumado como un serio contendor. Ambos clubes sudamericanos ofrecen al venezolano una propuesta deportiva y económica atractiva, obligando a Machís a tomarse un tiempo para decidir su próximo paso profesional.

El propio Machís adelantó la inminencia de su decisión: “Nos vamos a tomar unos días para decidir bien y ver qué es lo que pasa. Ahora mismo tengo opciones de unos cuantos equipos, no es un secreto, pero lo más importante es despejar un poco la mente, disfrutar este título con la familia y ya luego veremos en unos días”. Se espera que el anuncio oficial sobre el destino del extremo se concrete antes de fin de año.

¿Darwin Machís sería un buen refuerzo?

De concretarse su llegada a Matute, Darwin Machís se perfilaría como el fichaje estelar del proyecto 2026 de Alianza Lima, complementando las nuevas incorporaciones y la renovación del plantel, con el fin primordial de recuperar el protagonismo en el fútbol peruano y tener una participación destacada a nivel internacional.

DATOS CLAVE