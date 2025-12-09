Solo hizo un gol en Brasil este año, pero Universitario lo quiere como su nuevo 9 para el 2026

Universitario de Deportes hasta el momento no ha encontrado un delantero extranjero que marque la diferencia en el país. Este es el gran fallo que probablemente tuvo el club ‘crema’ a lo largo de los años, pero que no fue una complicación para que logren salir campeones nacionales. No obstante, están buscando subir de nivel y por ello están observando a un nuevo goleador para el 2026.

El periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’ confesó los nombres que están en carpeta en Universitario. El cuadro ‘crema’ tiene varias opciones para poder reforzar el equipo, no se está cerrando a solo uno o dos jugadores, sino son cuatro los que están observando antes de tomar una decisión final para poder traer un jugador de gran jerarquía al club.

¿Quién es el 9 que quiere Universitario de Deportes?

Uno de los jugadores en los que más se explayó el comunicador en hablar es Gonzalo Mastriani, a quien ven con muy buenos ojos en Ate. Atacante de 32 años de edad que parecería imposible para contratar, pero que según el periodista, no estarían tan lejos de la suma que pide. Por lo que, se ve que los actuales campeones de la Liga 1 quieren apostar todas sus fichas a un goleador de raza.

Gonzalo Mastriani en Botafogo (Foto: Getty).

Con un valor de 1,5 millones de euros según Transfermarkt, este es el atacante que está buscando el cuadro ‘crema’. Eso sí, esta temporada no ha sido nada buena para el uruguayo. A lo largo del 2025 ha estado jugando en el Atlético Paranaense y también en el Botafogo, en ambos cuadros no estuvo nada fino y en 24 partidos disputados solo hizo 1 gol. También es importante precisar que solo jugó 747 minutos, por lo que no es un jugador que estuviera en gran actualidad.

Ahora, si retrocedemos al 2024, pues nos encontramos con un panorama muy diferente, con 49 partidos encima hizo un total de 22 tantos y todo esto en 2528 minutos. Lo que demuestra que es un atacante que con una buena pretemporada podría ser muy útil para el conjunto de Ate.

¿Qué otros delanteros quiere Universitario?

Ahora, aparte de Gonzalo Mastriani también están interesados en el atacante Abel Hernández. Quien viene de hacer una gran temporada en Uruguay con Liverpool, lo que hace más complicado su llegada pues lo quieren en varios países. Se habla de ofertas del mismo torneo uruguayo, así como del exterior por él.

Abel Hernández máximo goleador en Uruguay (Foto: Liverpool).

Otro es Agustín Rodríguez de 27 años, que ha hecho 18 goles este año. También está en la mira de los ‘cremas’, que lo ven como una opción importante para que capitalice las opciones de gol. Mientras que el último en la lista es José Neris de tan solo 25 años, pero que este año hizo 16 tantos.

Estas son las opciones que tienen en mente, por lo que deja en claro que el próximo año si o si habrá un atacante uruguayo, dejando de lado los argentinos que han llegado últimamente y no han llegado a rendir como se esperaba.

Datos Claves

Gonzalo Mastriani es el principal objetivo de Universitario para reforzar su delantera el 2026.

El atacante uruguayo está valorizado en 1,5 millones de euros según datos de Transfermarkt.

Abel Hernández, Agustín Rodríguez y José Neris completan la lista de opciones del club.

