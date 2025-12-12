FC Cajamarca está decidido a convertirse en el gran verdugo de Alianza Lima y lo está demostrando con hechos que están incendiando el mercado peruano. Primero dieron el golpe más doloroso para el hincha íntimo al llevarse nada menos que a Hernán Barcos y ahora quieren llevarse a otro.

La información que circula en las últimas horas es contundente: FC Cajamarca quiere fichar a Pablo Lavandeira sí o sí, aprovechando que Alianza Lima aún no define su continuidad. Mientras la administración íntima sigue enfrascada, el cuadro cajamarquino avanza rápido.

El golpe anímico para Alianza sería enorme. Perder a Barcos ya generó ruido interno y molestia en la hinchada, pero que ahora FC Cajamarca se lleve también a Lavandeira sería una señal clara de que La Victoria ha perdido control del mercado.

Del lado de Lavandeira, el interés es real y seductor: tendría minutos, sería protagonista y contaría con un proyecto deportivo que lo valora como pieza central. FC Cajamarca quiere armar un equipo competitivo desde el primer día y cree que el uruguayo encaja perfecto en la idea del nuevo cuerpo técnico.

Lavandeira y Barcos en Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Pablo Lavandeira jugará en FC Cajamarca?

FC Cajamarca quiere fichar a Pablo Lavandeira para que sea la dupla de Hernán Barcos en la temporada 2026 de la Liga 1. El cuadro recién ascendido quiere ser protagonista y va por fichajes de peso.

Si FC Cajamarca concreta este segundo golpe, el panorama para Alianza Lima cambiará por completo. La sensación de debilitamiento será inevitable, el hincha no se quedará callado y la presión sobre la nueva dirección técnica aumentará a niveles históricos. Barcos ya se fue, Lavandeira podría seguirlo, y el club que parecía menor ahora se está convirtiendo en el gran enemigo del mercado íntimo.

Pablo Lavandeira es opción en FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira vale 200 mil dólares, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira gana 15 mil dólares mensuales, según la última información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

