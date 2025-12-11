Hernán Barcos ya está nuevamente en Lima tras pasar algunos días de vacaciones por Cajamarca, ciudad que parece ser su próximo destino futbolístico. Es que FC Cajamarca negocia con el ‘Pirata’ para que sea su nueva figura en 2026 y tal parece que no sólo será para ser su nuevo futbolista sino también su asesor deportivo.

Tal como informaron Kevin Pacheco y Fernanda Huapaya en El Comercio, entre otros periodistas, Hernán Barcos no sólo tiene una propuesta para jugar en FC Cajamarca durante la temporada 2026. Dicho ofrecimiento contiene también la posibilidad de que se transforme en asesor deportivo del club.

De esta manera, el ‘Pirata’ empieza a acercarse a un nuevo capítulo en su etapa como futbolista tras su salida de Alianza Lima (su último partido fue la derrota por penales ante Sporting Cristal). El conjunto blanquiazul decidió no renovarle su contrato por decisión de la dirección deportiva, encabezada por Franco Navarro. Esto provocó mucho descontento en los hinchas, quienes consideran al argentino uno de sus últimos ídolos.

Los detalles de la oferta de FC Cajamarca a Hernán Barcos

Hernán Barcos tiene sobre la mesa el ofrecimiento formal de FC Cajamarca, equipo que acaba de ascender y jugará en la Liga 1 de Perú en 2026. El equipo cajamarquino cuenta con dinero en sus arcas y le hizo una propuesta económica superadora.

El contrato del delantero argentino de 41 años sería por toda la temporada 2026, pero con un agregado que es de su interés: sería asesor deportivo del club. Por lo cual, no sólo podría disputar su último año como jugador profesional, sino que haría sus primeras armas en un puesto dirigencial.

Por ende, además de ser uno de los referentes en el vestuario de FC Cajamarca, deberá tomar decisiones en el área deportiva. Será una de las manos derechas del presidente para una campaña 2026 en donde buscarán la permanencia en Liga 1.

Esta parte del ofrecimiento es lo que también atrajo la atención de Hernán Barcos y lo que lo motivó a viajar personalmente hasta Cajamarca. Si bien no hay una respuesta concreta del argentino, le hizo un guiño al club al posar con su camiseta.

Hernán Barcos ya descartó la oferta de Sport Boys

Así como la oferta de FC Cajamarca prosperó considerablemente, pasó todo lo contrario con la de Sport Boys. Hernán Barcos ya le comunicó personalmente a los directivos del conjunto del Callao que desiste de cualquier ofrecimiento.

Por lo tanto, hoy por hoy, el conjunto cajamarquino es el favorito para que sea el próximo (y potencialmente, el último) equipo de la carrera profesional del ‘Pirata’ para 2026. No obstante, se esperan más novedades en las próximas horas.

