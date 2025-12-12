“Campeón en Argentina y en Chile”: Alianza Lima sorprende a todo el Perú y confirmó a su nuevo entrenador

Alianza Lima tomó una decisión que sacude por completo el panorama del fútbol peruano. Luego de la salida del entrenador Néstor Gorosito, el cuadro íntimo ya decidió quién será su reemplazante y llega con un gran respaldo: fue campeón en Argentina y en Chile.

Así es, Alianza Lima contrató al técnico Pablo Guede y será el nuevo entrenador blanquiazul, tomando el lugar que dejó vacante Néstor Gorosito. La directiva íntima aceleró el proceso y no esperó más, convencida de que el argentino es el nombre ideal para reconstruir un proyecto que perdió rumbo en el 2025.

La apuesta por Pablo Guede no es menor. En la interna del club destacan su personalidad fuerte, su estilo de juego ofensivo y su historial ganador. No por casualidad se lo recuerda como campeón en Argentina con San Lorenzo y en Chile con Colo Colo, donde dejó huella con sus planteamientos intensos y su capacidad para transformar vestuarios.

La llegada de Guede representa un golpe de timón urgente, casi una declaración de guerra deportiva de cara al 2026. El mensaje es claro: Alianza no quiere más excusas, quiere resultados inmediatos. Dentro del plantel ya se habla del cambio como una sacudida necesaria. Varios futbolistas deberán demostrar desde cero si pueden adaptarse al estilo del nuevo técnico, mientras que otros podrían salir.

Pablo Guede, nuevo técnico de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Quién es Pablo Guede?

Pablo Guede es un técnico argentino de 51 años que actualmente fichó por Alianza Lima. Con un paso discreto como futbolista en Málaga, donde fue campeón. Luego fue técnico y salió campeón en Argentina con San Lorenzo y en Chile con Colo Colo.

ver también Mercado de fichajes: Alianza Lima adquirió a Luis Ramos en acuerdo con Cusco FC y será rival de Paolo Guerrero por ser el 9

Pablo Guede no es un técnico más: es una figura polémica, intensa y capaz de generar impacto inmediato. Y eso es exactamente lo que Alianza Lima necesita. Así, el club blanquiazul inicia una nueva era con un entrenador que llega para cambiarlo todo y devolverle la grandeza competitiva que la institución exige.

