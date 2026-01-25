Hinchas de Alianza Lima destacan la única decisión que no les gusta de Pablo Guede: “Un nuevo cuentazo”

La goleada de Alianza Lima por 3-0 sobre Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 dejó sensaciones mayoritariamente positivas entre los hinchas ‘blanquiazules’.

Sin embargo, en medio de la euforia por el triunfo y la presentación oficial del plantel para la presente temporada, un detalle puntual en la gestión de Pablo Guede comenzó a generar debate en redes sociales: la posición en la que debería jugar Federico Girotti.

Hinchas cuestionan el rol de Girotti en el esquema de Guede

A través Twitter, un sector de la hinchada de Alianza Lima expresó su descontento con la función que viene cumpliendo el delantero argentino. Un aficionado resumió el malestar señalando que Girotti llegó como un “centro delantero goleador”, pero que hasta ahora no ha logrado consolidarse ni como ‘9’ ni jugando por los costados, postura que se reforzó pese al sólido triunfo ante el Inter Miami.

Para este grupo de hinchas, ni la victoria frente al equipo de Lionel Messi ni los resultados previos deberían ocultar lo que consideran una mala decisión deportiva, llegando incluso a calificar la situación como “un nuevo cuentazo”.

Opiniones divididas sobre el aporte del delantero argentino

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Otros hinchas salieron en defensa del atacante y apuntaron directamente al planteamiento táctico del estratega argentino.

Algunos destacaron su trabajo de pivoteo, asegurando que descargó correctamente los balones y dejó en ventaja a compañeros como Alan Cantero, Luis Ramos y Kevin Quevedo. Incluso, varios coincidieron en que rinde mejor cuando juega como único delantero, pidiendo al cuerpo técnico que se le dé al menos un partido completo en su posición natural.

También hubo quienes remarcaron que Girotti “hace lo que puede”, pero que no se le estaría utilizando en el rol adecuado, advirtiendo que exponerlo fuera de su puesto podría terminar perjudicándolo más de la cuenta.

