Las sanciones que puede recibir Franco Coronel por el insulto racista contra Cristiano da Silva

El racismo volvió a aparecer en el fútbol, esta vez con un caso en la Liga 1 de Perú. Sobre el final del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, el delantero argentino Franco Coronel habría incurrido en un insulto racista contra el defensor Cristiano da Silva. La situación llevó a que el árbitro Daniel Ureta recurra al protocolo anti racismo.

De acuerdo a la denuncia de Cristiano da Silva, según palabras del dirigente Gustavo Zevallos, Franco Coronel le habría dicho “macaco” (“mono”, en portugués) al futbolista de Sporting Cristal. Fue tras un cruce entre ambos, que llevó también a que el partido se detenga por el protocolo activado. Al final, el partido terminó con triunfo ‘celeste’ por 3-1, pero la polémica continúa.

La Liga 1 emitió un comunicado, poco después del final del partido, condenando toda clase de discriminación y racismo. También aclaró que investigará el hecho para efectuar las correspondientes sanciones, en caso de comprobarse lo dicho por Franco Coronel.

Por lo pronto, el futbolista de Alianza Atlético no se ha manifestado sobre el hecho, distinto a Cristiano da Silva, quien manifestó que lo ocurrido en el partido fue “una situación muy difícil” y que “que no se la desea a nadie”. Mientras tanto, la Comisión Disciplinaria está en investigaciones por lo ocurrido para determinar qué tipo de medidas tomará.

¿Qué sanciones le pueden corresponder a Franco Coronel si se comprueba el acto racista contra Cristiano da Silva?

Según informó el destacado abogado Marcelo Bee Sellares, no hay una pena fija, pero “el Reglamento Único de Justicia de la FPF permite sanciones disciplinarias proporcionales”. Por lo tanto, la Liga 1 puede actuar con total severidad en caso de que así lo considere ante la posible comprobación del caso de racismo contra Franco Coronel.

Por lo tanto, se pueden esperar “suspensiones, multas y otras medidas“, dependiendo de la gravedad en que consideren el hecho. La Comisión Disciplinaria determinará las sanciones finales, de acuerdo a los resultados de su investigación.

Ministerio de Cultura de Perú repudió racismo

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio de Cultura de Perú expresó su “más enérgico rechazo” al presunto acto de discriminación “étnico-racial” ocurrido en el mencionado partido por parte de Franco Coronel contra Cristiano da Silva.

A su vez, desde dicho organismo aseguraron que seguirán atentamente las investigaciones y las sanciones que realicen la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros y los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana.

