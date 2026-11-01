Ídolo internacional destrozó a Renzo Garcés por su blooper en Alianza Lima contra Sporting Cristal

El clásico moderno entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó heridas abiertas que aún sangran en tienda blanquiazul, donde cada detalle táctico e individual sigue bajo el microscopio de la crítica especializada.
Esta vez, el foco de la tormenta mediática se instaló en el programa de YouTube ‘Datazo’, espacio donde la franqueza suele superar los filtros tradicionales del análisis deportivo local.
El cóndor Andrés Mendoza, es leyenda en el fútbol belga. (Foto: X).
Andrés Mendoza cuestionó a Renzo Garcés
El encargado de encender la polémica fue nada menos que Andrés Mendoza, histórico del balompié nacional y recordado eternamente por su inolvidable paso estelar en el Club Brujas de Bélgica.
Con la autoridad que otorgan sus galones internacionales en el fútbol belga, el popular ‘Cóndor’ Mendoza destrozó sin piedad el accionar defensivo de Renzo Garcés en la jugada que sentenció el compromiso a favor de Santiago González.
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La durísima crítica de Cóndor Mendoza a Renzo Garcés
Para el ídolo del Brujas europeo, el trámite del encuentro merecía un empate justo, pero la inexplicable desconcentración de Garcés en los descuentos tiró por la borda todo el esfuerzo colectivo previo.
Durante el programa, el ‘Cóndor’ arremetió sin filtros contra el zaguero blanquiazul:
“Para mí, ese partido iba a ser empate, pero la última jugada, de verdad. Para mí Garcés, con la experiencia que tiene en la selección no puede estar cubriendo de esa manera. ¡Tírala afuera! Estás cubriendo cuando hay espacio para que el otro agarre y salga. Con la experiencia que tiene el señor, juega en la selección titular, no puede hacer esa cag… que hizo. Para mí es una cag… lo que hizo”.
Alianza Lima perdió ante Sporting Cristal
En su crudo análisis dentro de ‘Datazo’, el exatacante enfatizó que un futbolista de selección no puede cometer esa clase de yerros infantiles en el área ni intentar cubrir la pelota sin contundencia.
Mientras Alianza Lima intenta pasar la página para enfocarse en el Torneo Clausura, las contundentes palabras de Andrés Mendoza demuestran que el blooper de Garcés seguirá quemando en La Victoria.
DATOS CLAVE
- Andrés Mendoza criticó el desempeño de Renzo Garcés en el programa de YouTube ‘Datazo’.
- Alianza Lima perdió el clásico frente a Sporting Cristal tras un error defensivo.
- Santiago González anotó el gol decisivo que le dio la victoria a Sporting Cristal.