La reacción de Fernando Gaibor ante una posible final ante Universitario: “Me da igual”

El volante ecuatoriano habló tras el empate ante Chankas CYC. Fue consultado sobre su preferencia en cuanto al rival de Alianza Lima en la definición por el título nacional.

Alianza Lima quedó fuera de la lucha por el título del Torneo Clausura 2026 tras su empate 1-1 ante Chankas CYC en Andahuaylas. De esta forma, ahora debe pensar en los Playoffs por el título nacional. En este sentido, espera en la final donde Fernando Gaibor no tiene ninguna preferencia como rival.

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El equipo de Pablo Guede no pudo ganar como visitante en un partido con muchas bajas y donde terminó cuidando piernas. Ante esto, su lucha por el Clausura terminó, ya que no puede alcanzar al líder Sport Huancayo. Con este panorama, ahora, la cabeza estará puesta en los Playoffs.

En este sentido, Fernando Gaibor no espera ningún rival en particular. En una entrevista con L1MAX tras el empate 1-1 dejó su reflexión sobre el partido, aunque hizo ruido su pensamiento sobre una eventual final. Dejó en claro que no tiene preferencia sobre enfrentar a Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo en los Playoffs.

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“¿Te da igual que sea U, Cristal o Huancayo?“, preguntó el periodista Kevin Pacheco en L1MAX a Gaibor durante la entrevista. El jugador no dudó en su respuesta. “Me da igual“, afirmó despreocupado en el mencionado medio tras el 1-1 ante Chankas.

La opinión de Fernando Gaibor sobre el empate ante Chankas CYC

Respecto al empate 1-1 ante Chankas CYC, Gaibor no se fue disconforme con la actuación de Alianza Lima, pero sí reconoció que tuvieron una “mala pasada” que llevó al empate. También valoró el invicto del club en la temporada en partido en la altura.

“Nos vamos con muy buenas sensaciones. Siempre intentamos buscar el arco rival. Hicimos un buen partido y, bueno, al final este tuvimos esa mala pasada de que nos empaten, pero bueno, hay que seguir, ahora a pensar en el siguiente rival”, comentó el ex Emelec e Independiente de Argentina.

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“Hemos hecho un trabajo excepcional durante el año (en la altura). Se mantiene el invicto como tú bien dices, no es fácil lograr eso. Y bueno, seguimos pensando en seguir creciendo, en seguir mejorando, en seguir preparándonos para el siguiente rival que nos toca en casa cerrar”, cerró.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima disputa su próximo partido ante FC Cajamarca, en lo que será su último partido en el Torneo Clausura 2026. Se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en principio el domingo 22 de noviembre con horario a definir.

DATOS CLAVE

Empate 1-1 ante Chankas dejó a Alianza Lima sin el Torneo Clausura 2026.

dejó a Alianza Lima sin el Torneo Clausura 2026. Fernando Gaibor declaró no tener preferencia entre Universitario, Cristal o Huancayo para Playoffs.

declaró no tener preferencia entre Universitario, Cristal o Huancayo para Playoffs. Invicto en la altura fue mantenido por el equipo durante toda la temporada