¿Resignación? La interna de Sporting Cristal revela mucho malestar tras no vencer a ADT

Sporting Cristal perdió la oportunidad de depender de sí mismo en el Torneo Clausura 2026 y ahora se pudo conocer cuáles son las más sinceras sensaciones en el equipo.

Sporting Cristal perdió una verdadera oportunidad de oro en su más reciente visita a la ciudad de Tarma para enfrentar a ADT. Ahora no dependen de sí mismos para quedarse con el Torneo Clausura 2026 ya que deberán esperar una combinación de resultados para volver a soñar. Así lo entienden en la interna del equipo, además de evidenciar mucho dolor y frustración por lo sucedido.

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En el regreso de la delegación de Sporting Cristal a la capital luego del duelo en el Estadio Unión Tarma, protagonistas y referentes como Hernán Barcos y Julio César Uribe conversaron con los medios locales. Mostrando tristeza por no haber conseguido el triunfo cuando era realmente imperativo, ambos hicieron énfasis en que esperan hacer su trabajo para luego esperar los demás resultados.

“Estamos con mucho malestar, pero siempre reconociendo el gran esfuerzo del grupo. Se buscó lo que se necesitaba y no se pudo alcanzar. Todavía nos queda una final. Estamos muy agradecidos con el apoyo del hincha. Terminado el partido había un grupo que nos expresó su apoyo y eso nos gratifica mucho y nos compromete más. Ojalá los resultados se den en esta última fecha“; expresó Julio César Uribe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Estamos con mucho malestar pero reconociendo el gran esfuerzo del grupo. Ojalá en el último partido podamos decir LO LOGRAMOS JUNTOS. Todos estamos golpeados”



Julio C. Uribe, Director General de fútbol de Sporting Cristal



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Asimismo, las palabras de Hernán Barcos también fueron muy importante para conocer el sentir en la interna de Sporting Cristal. “Duele, pero ya no dependemos de nosotros, ahora de los rivales y después nosotros ganar los partidos que nos quedan. Obviamente duele porque perdimos una gran oportunidad. A los hinchas que sigan confiando, quedan todavía tres puntos y tenemos que jugarlos. Así que, hasta la última fecha no se va a definir nada“.

“Duele, pero ya no dependemos de nosotros. DUELE PORQUE PERDIMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD. Sigamos confiando”



Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal



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El escenario en donde Sporting Cristal podría llevarse el Torneo Clausura 2026

Recordando que ya no dependen de sí mismos para cumplir con el objetivo de adjudicarse el Torneo Clausura 2026, ahora Sporting Cristal deberá enfocarse en un escenario que sí está en sus manos. Así es, los rimenses se alistan para recibir a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 22 de noviembre y el único resultado que les sirve es el triunfo de forma imperativa.

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Sumando 35 puntos en la tabla de posiciones, los celestes tendrán que esperar que Sport Huancayo y Universitario de Deportes empaten en el duelo entre sí en el encuentro por la fecha 17. De ser así, estos equipos tres equipos llegarían a la misma cantidad de unidades (siempre y cuando hoy la ‘U‘ se imponga ante CD Moquegua en el Estadio Monumental) y con mejor diferencia de goles es que Sporting Cristal se quedaría con el Torneo Clausura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal recibe a Cienciano el 22 de noviembre en el Alberto Gallardo .

recibe a el en el . Hernán Barcos y Julio César Uribe declararon tras empatar contra ADT en Tarma.

y declararon tras empatar contra en Tarma. Sporting Cristal necesita 35 puntos y que Sport Huancayo y Universitario empaten.