¿Peligra el triunfo? Las 4 ausencias de Universitario para recibir a CD Moquegua

Universitario no podrá contar con varios jugadores para el partido vital frente a CD Moquegua. Algunos por lesión y otros por decisión técnica, los merengues deberán reponerse a ello si es que quieren el triunfo.

Universitario de Deportes se alista para recibir a CD Moquegua en el Estadio Monumental. En el cierre de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, ambos equipos buscarán sumar tres puntos para seguir encaminados en cada uno de sus objetivos y ahora mismo son los merengues quienes de alguna manera llegarían diezmados al no contar hasta con cuatro jugadores.

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Fuente: Universitario.

Frente a la necesidad de ganar de manera obligatoria para depender de sí mismos con miras a la obtención del Torneo Clausura 2026, hay unas cuantas malas noticias para Universitario de Deportes. Lisandro Alzugaray se desgarró la jornada anterior y tiene para 21 días de recuperación, mientras que Matías Di Benedetto no será arriesgado y también quedó fuera de la lista de convocados.

Las demás ausencias en la ‘U’ se deben a una decisión técnica por parte de Fabián Bustos al volver a dejar de lados a jugadores como Jordan Guivin y Adrián Quiroz, quienes seguirán sin tener minutos como en jornadas anteriores. Quien sí logró recuperarse fue César Inga al quedar sentido tras el duelo ante Sport Boys, así que será un gran opción para los merengues.

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Fuente: Universirario.

¿Qué necesita Universitario para campeonar en el Torneo Clausura 2026?

A horas de que se juega el encuentro ante CD Moquegua en el Estadio Monumental, en la interna de Universitario de Deportes son muy conscientes de que tienen una verdadera oportunidad de oro para conseguir el objetivo. De ganar el día de hoy, llegarán a la última fecha dependiendo de sí mismos cuando tengan que visitar a Sport Huancayo en la ciudad incontrastable.

Si la ‘U’ consigue los últimos seis puntos en disputa, no habrá nada más que decir y se llevarán al Torneo Clausura 2026. Este escenario los colocaría directamente en la gran final del fútbol peruano ante Alianza Lima ya que al ubicarse en la segunda posición de la tabla acumulada del campeonato tienen un lugar asegurado en la definición en duelos de ida y vuelta muy candentes.

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Fuente: Universitario.

Horarios de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (lunes 9/11)

Canales de Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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