Inter Miami lanza la última gran advertencia antes del partido internacional contra Alianza Lima

El Inter Miami ha encendido las redes sociales con un mensaje directo que ha paralizado al fútbol peruano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el club estadounidense publicó la frase “Ojos en Perú”, dejando claro que su llegada a Lima es inminente para enfrentar a Alianza Lima.

Inter Miami alerta al Club Alianza Lima

Esta publicación funciona como la última advertencia del equipo de las garzas antes de su esperado viaje a la capital. El post generó miles de interacciones en cuestión de minutos, reafirmando el impacto global que tiene la visita de las estrellas de la MLS a territorio nacional.

El duelo, que será el evento central de la Noche Blanquiazul 2026, marcará un hito histórico para el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Javier Mascherano llegará con todas sus figuras para medir fuerzas contra un plantel íntimo que celebra sus 125 años de historia.

Para Alianza Lima, este partido representa la prueba de fuego definitiva antes del inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. La expectativa es máxima en el barrio de Matute, donde se espera un lleno total para recibir a Lionel Messi y compañía en una jornada que promete ser inolvidable.

Alianza Lima jugará contra Inter Miami. (Foto: X).

La administración blanquiazul ha trabajado intensamente en la logística para asegurar que el espectáculo esté a la altura de un choque internacional. Con el plantel de Pablo Guede listo para la presentación oficial, los hinchas victorianos cuentan las horas para ver a sus nuevos refuerzos frente a la élite mundial.

El pitazo inicial este 24 de enero no solo será un amistoso, sino un mensaje de Alianza Lima hacia el continente. Con el “Ojos en Perú” del Inter Miami, la mesa está servida para uno de los enfrentamientos más mediáticos en la historia reciente del fútbol peruano.

¿Cómo se desarrollará La Noche Blanquiazul 2026?

El evento comenzará a las 5:00 p.m. con el espectáculo previo, y el partido principal está programado para las 8:00 p.m. Latina Televisión transmitirá el encuentro en exclusiva para todo el país. Los boletos están actualmente disponibles con un 40% de descuento a través de Joinnus, una oferta válida hasta el 22 de enero.

¿Cuáles son los precios para la Noche Blanquiazul 2026?

El precio de las entradas para las tribunas populares es de S/ 282. Por otro lado, la sección Occidente Central tiene un costo de S/ 1425 con la promoción vigente. Se ha confirmado la asistencia de una destacada delegación, que incluye a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, y el reciente fichaje, Rodrigo De Paul.

Lionel Messi estrella máxima del Inter Miami. (Foto: X).

